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TEB Başkanı Çolak: Eczacılarımız, ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada güçlük çekiyor
TEB Başkanı Çolak: Eczacılarımız, ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada güçlük çekiyor
Türk Eczacıları Birliği (TEB), birçok kritik ilacın piyasada bulunamadığına dikkat çekerek, krizin önümüzdeki aylarda daha da derinleşeceği uyarısı yaptı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T10:17+0300
2021-10-28T10:17+0300
türkiye
ilaç
türk eczacıları birliği (teb)
eczane
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Geçtiğimiz şubat ayında ilaçta Euro kuru 4,57 TL’de sabitlenmişti. Türk Lirası her geçen gün değer kaybederken Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararıyla her yıl şubat ayında ilaç kurunun sabitlenmesi nedeniyle ilaç krizi patlak verdi.TEB Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak, “İlaçta sabit kur, güncel euro kurunun çok altında kalmış durumda. Bu nedenle piyasada bulunamayan ilaç sayısında bir artış yaşandığını söyleyebiliriz; çünkü makas ciddi anlamda açıldı" dedi. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, kur farkının pek çok firmanın Türkiye'ye ilaç vermemesine ya da hammaddeleri yurtdışından gelen ilaçları üreten yerli firmaların ilaçları üretememesine neden olduğunu belirten Çolak, "Esasında bunları geçtiğimiz yıllarda da yaşadık. Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmaları ilaç kurunda anlaşana dek pek çok kalem ilaçta yokluk baş gösteriyor. Ancak şu anki ekonomik iklim, bu tabloyu daha da derinleştirecek endişesi taşıyoruz" diye konuştu. Çolak, birçok ilacın temininde krizin şimdiden başladığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “Sahadan, eczacı kooperatiflerimizden aldığımız bilgilere göre antihipertansifler, tıbbi beslenme ürünleri, gastrointestinal sistem ilaçları, tıbbi görüntüleme için kullanılan kontrast maddeler ve antidepresanlar grubunda sıkıntı yaşandığını ifade edebilirim. Eczacılarımız, ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada ciddi anlamda güçlük çekiyor. Bu durumun daha da vahim hale gelmesinden, sıkıntı yaşanan ilaç kalemlerinde artış olmasından korkuyoruz."'İlaç krizi daha da büyüyecek'İstanbul Eczacı Odası Başkanı Eczacı Pınar Özcan da kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ile kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların bulunamadığı söyledi. Özcan, “Ciddi bir ilaç yokluğu var. Gündüz yurttaşlar eczane eczane dolaşıp bazı ilaçları bir şekilde bulabiliyor; ama geceleri nöbetçi eczane sistemi nedeniyle az sayıda açık eczane olduğu için ilaç bulmak daha da büyük bir sorun haline geliyor. Türkiye’de ilaç satış fiyatını hesaplama yönteminin acilen güncellenmesi lazım. Firmalar satışından kâr edeceği ilacı Türkiye’ye getiriyor. Firmalar kâr edemeyeceği ilacı getirmek istemez. Gelecek günlerde ilaç firmaları bazı ilaçları ve ürünleri de getirmemeye başlayacak, ilaç krizi daha da büyüyecek.”
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ilaç, türk eczacıları birliği (teb), eczane

TEB Başkanı Çolak: Eczacılarımız, ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada güçlük çekiyor

10:17 28.10.2021
© İHA / BÜŞRA KUŞ - FADIL PİŞKİN-AW969444Eczane
Eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© İHA / BÜŞRA KUŞ - FADIL PİŞKİN-AW969444
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Türk Eczacıları Birliği (TEB), birçok kritik ilacın piyasada bulunamadığına dikkat çekerek, krizin önümüzdeki aylarda daha da derinleşeceği uyarısı yaptı.
Geçtiğimiz şubat ayında ilaçta Euro kuru 4,57 TL’de sabitlenmişti. Türk Lirası her geçen gün değer kaybederken Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararıyla her yıl şubat ayında ilaç kurunun sabitlenmesi nedeniyle ilaç krizi patlak verdi.
TEB Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak, “İlaçta sabit kur, güncel euro kurunun çok altında kalmış durumda. Bu nedenle piyasada bulunamayan ilaç sayısında bir artış yaşandığını söyleyebiliriz; çünkü makas ciddi anlamda açıldı" dedi.
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, kur farkının pek çok firmanın Türkiye'ye ilaç vermemesine ya da hammaddeleri yurtdışından gelen ilaçları üreten yerli firmaların ilaçları üretememesine neden olduğunu belirten Çolak, "Esasında bunları geçtiğimiz yıllarda da yaşadık. Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmaları ilaç kurunda anlaşana dek pek çok kalem ilaçta yokluk baş gösteriyor. Ancak şu anki ekonomik iklim, bu tabloyu daha da derinleştirecek endişesi taşıyoruz" diye konuştu.
Çolak, birçok ilacın temininde krizin şimdiden başladığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
“Sahadan, eczacı kooperatiflerimizden aldığımız bilgilere göre antihipertansifler, tıbbi beslenme ürünleri, gastrointestinal sistem ilaçları, tıbbi görüntüleme için kullanılan kontrast maddeler ve antidepresanlar grubunda sıkıntı yaşandığını ifade edebilirim. Eczacılarımız, ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada ciddi anlamda güçlük çekiyor. Bu durumun daha da vahim hale gelmesinden, sıkıntı yaşanan ilaç kalemlerinde artış olmasından korkuyoruz."

'İlaç krizi daha da büyüyecek'

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Eczacı Pınar Özcan da kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ile kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların bulunamadığı söyledi.
Özcan, “Ciddi bir ilaç yokluğu var. Gündüz yurttaşlar eczane eczane dolaşıp bazı ilaçları bir şekilde bulabiliyor; ama geceleri nöbetçi eczane sistemi nedeniyle az sayıda açık eczane olduğu için ilaç bulmak daha da büyük bir sorun haline geliyor. Türkiye’de ilaç satış fiyatını hesaplama yönteminin acilen güncellenmesi lazım. Firmalar satışından kâr edeceği ilacı Türkiye’ye getiriyor. Firmalar kâr edemeyeceği ilacı getirmek istemez. Gelecek günlerde ilaç firmaları bazı ilaçları ve ürünleri de getirmemeye başlayacak, ilaç krizi daha da büyüyecek.”
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