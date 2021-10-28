https://tr.sputniknews.com/20211028/turkiye-ermeni-toplumundan-bir-kisi-kaymakam-olmaya-hak-kazandi-1050275161.html

Türkiye Ermeni toplumundan bir kişi kaymakam olmaya hak kazandı

Türkiye Ermeni toplumundan bir kişi kaymakam olmaya hak kazandı

Türkiye Ermeni toplumundan avukat Berk Acar tüm sınavları geçerek Kaymakam olmaya hak kazandı. Acar'ın önümüzdeki dönemde görev alması bekleniyor. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T18:46+0300

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türkiye

türkiye

kaymakam

ermeni

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Agos'un aktardığı haberde, 1995 yılında İstanbul'da doğan Berk Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu'nu ve Işık Lisesi'ni bitirdi.2020 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olan Acar, İngilizce biliyor.Bir süre avukatlık yapan Berk Acar tüm sınavları geçerek kaymakam olmaya hak kazandı. Acar'ın gerekli eğitimler sonrası önümüzdeki dönemde görev alması bekleniyor.Acar'ın kaymakam olarak atanmasıyla bir ilk gerçekleşecek ve Türkiye Ermenileri'nden ilk kez bir kişi kaymakamlık görevini yapacak.

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türkiye, kaymakam, ermeni