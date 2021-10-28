Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211028/turkiye-ermeni-toplumundan-bir-kisi-kaymakam-olmaya-hak-kazandi-1050275161.html
Türkiye Ermeni toplumundan bir kişi kaymakam olmaya hak kazandı
Türkiye Ermeni toplumundan bir kişi kaymakam olmaya hak kazandı
Türkiye Ermeni toplumundan avukat Berk Acar tüm sınavları geçerek Kaymakam olmaya hak kazandı. Acar'ın önümüzdeki dönemde görev alması bekleniyor. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T18:46+0300
2021-10-28T18:46+0300
türkiye
türkiye
kaymakam
ermeni
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049049164_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_09536765ae8c6d26347f02fe0ffa8666.jpg
Agos'un aktardığı haberde, 1995 yılında İstanbul'da doğan Berk Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu'nu ve Işık Lisesi'ni bitirdi.2020 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olan Acar, İngilizce biliyor.Bir süre avukatlık yapan Berk Acar tüm sınavları geçerek kaymakam olmaya hak kazandı. Acar'ın gerekli eğitimler sonrası önümüzdeki dönemde görev alması bekleniyor.Acar'ın kaymakam olarak atanmasıyla bir ilk gerçekleşecek ve Türkiye Ermenileri'nden ilk kez bir kişi kaymakamlık görevini yapacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049049164_96:0:904:606_1920x0_80_0_0_c1e5f981c837018d01d5b3dd4903c8ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kaymakam, ermeni

Türkiye Ermeni toplumundan bir kişi kaymakam olmaya hak kazandı

18:46 28.10.2021
© DHAİçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© DHA
Abone ol
Türkiye Ermeni toplumundan avukat Berk Acar tüm sınavları geçerek Kaymakam olmaya hak kazandı. Acar'ın önümüzdeki dönemde görev alması bekleniyor.
Agos'un aktardığı haberde, 1995 yılında İstanbul'da doğan Berk Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu'nu ve Işık Lisesi'ni bitirdi.
2020 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olan Acar, İngilizce biliyor.
Bir süre avukatlık yapan Berk Acar tüm sınavları geçerek kaymakam olmaya hak kazandı.
Acar'ın gerekli eğitimler sonrası önümüzdeki dönemde görev alması bekleniyor.
Acar'ın kaymakam olarak atanmasıyla bir ilk gerçekleşecek ve Türkiye Ermenileri'nden ilk kez bir kişi kaymakamlık görevini yapacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:42TFF: 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
19:31AK Partili Çelik: Terör ile mücadeleyi 'savaş' diye niteleyenlerle CHP aynı noktaya gelmiştir
19:28Ukrayna Dışişleri Bakanı: Donbass'ta Bayraktar SİHA'ları kullanılması Minsk anlaşmalarını çiğnemiyor
19:28Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi, 229 can kaybı yaşandı
19:19Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
19:09Belçika Anayasa Mahkemesi: 147 yıllık Kral'a hakaret yasası ifade özgürlüğünün ihlali
19:04Gözaltına alınan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ifadesinin ardından serbest bırakıldı
19:02Sahte PCR çetesine 50 yıl hapis istemi
19:00Önce köpekten halay çekerek kaçtılar, ardından köpeği de halaya dahil ettiler
18:59FSB, Murmansk bölgesinde planlanan terör saldırılarını önledi
18:57İzmir'de toplu ulaşım 29 Ekim'de yüzde 50 indirimli olacak
18:46Türkiye Ermeni toplumundan bir kişi kaymakam olmaya hak kazandı
18:45Uzmanından 'Squid Game' yorumu: Beyin riskli ortamlarda nasıl karar veriyor?
18:32Türkiye'de ikamet eden yabancı sayısı belli oldu
18:24MEB'den lise öğrencileri için karar: Kasımda ek sorumluluk sınavı yapılacak
18:23Selçuk Bayraktar'ın hayatı Azerbaycanlı çocuklar için kitaplaştırıldı
18:18Başak Demirtaş, La Casa de Papel'in 'Lizbon'uyla fotoğraf paylaştı: 'Dertlerimiz de ortak'
18:10Orkestrasından Bülent Ersoy’a suçlama: 'Sadece kendi reklamı için konuşuyor'
18:10Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 ve Dünya Liderler Zirvesi için İtalya ve Birleşik Krallık'a gidecek
18:05Rusya’da SSCB ile Nazi Almanyası’nı bir tutanlara yönelik idari tutukluluk uygulaması teklifi