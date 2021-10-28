Yaban domuzunu ‘Van Gölü Canavarı’ zannedip taş attılar

Van’da sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, Van Gölü’nün açıklarında bir cisim fark etti. Daha sonra araçtan inen vatandaşlar, yüzen cismin karaya yaklaştığını görünce onu Van Gölü Canavarına benzetti ve taş attı.O anları cep telefon kamerasıylakaydeden vatandaşlar, daha sonra karaya yaklaşan cismin yaban domuzu olduğunu fark etti.O esnada karaya doğru yüzden yaban domuzu ise vatandaşları görünce tekrar göle doğru yüzmeye başladı.
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde bazı vatandaşlar, yüzen yaban domuzunu 'Van Gölü canavarı' zannetti.
Van’da sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, Van Gölü’nün açıklarında bir cisim fark etti. Daha sonra araçtan inen vatandaşlar, yüzen cismin karaya yaklaştığını görünce onu Van Gölü Canavarına benzetti ve taş attı.
O anları cep telefon kamerasıylakaydeden vatandaşlar, daha sonra karaya yaklaşan cismin yaban domuzu olduğunu fark etti.
O esnada karaya doğru yüzden yaban domuzu ise vatandaşları görünce tekrar göle doğru yüzmeye başladı.