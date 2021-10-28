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Yeni teknik direktörünü arayan 'Barça, efsanesi Xavi ile anlaştı'
14:14 28.10.2021 (güncellendi: 15:18 28.10.2021)
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIBarcelona efsanesi Xavi Hernandez Al Sadd teknik direktörü olarak saha kenarında
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
Orta saha sihirbazı Xavi'nin Barcelona'ya teknik direktör olarak geri döneceği birçok kaynak tarafından doğrulandı. Bu arada Ronald Koeman'ın gönderilmesinin ardından Sergi Barjuan'ın geçici teknik direktörlüğe getirildiği açıklandı.
İspanya'nın en üst düzey futbol ligi La Liga'nın Katalan devi Barcelona FC, üst üste başarısız sonuçlar nedeniyle Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'la yolları ayırmasının ardından gözlerini kulübün efsanesi Xavi Hernandez'e çevirdi. Bu arada Barcelona'dan B takımının hocası Sergi Barjuan'ı geçici teknik direktörlüğe getirdiği açıklaması geldi.
Barcelona in talks to make Xavi their new head coach after Koeman dismissal | By @FabrizioRomano https://t.co/VkzwzOl2v9— Guardian sport (@guardian_sport) October 28, 2021
Barça'nın yeni teknik direktörü olması için eski orta saha oyuncusuyla anlaştığı, Sputnik İspanya'ya konuşan Xavi'nin halihazırda hocalığını yaptığı Katar'daki Al Sadd'dan kaynaklar tarafından doğrulandı.
Kupalar kazandırdığı Al Saad ile sözleşmesinde 1 milyon euroluk fesih maddesi bulunan Xavi'nin, bu haftasonu son kez Katar kulübünün başında Al Ahli karşısında maça çıkacağı ve Barça'nın Alaves ile maçının ardından Blaugrana'nın başına geçeceği belirtildi.
Al Sadd'ın sahibi Mohammed bin Hamad'ın Xavi'nin Barcelona'ya teknik direktör olarak dönüşüne zorluk çıkarmayacağına dair duyumlar da İspanyol basınına yansıdı.
❗Xavi Hernández will be the new Barcelona coach. The negotiations are well advanced and it could be official soon.— Barça Buzz (@Barca_Buzz) October 28, 2021
• Some small details, like his departure from Al Sadd and specific staff with whom he will arrive, are yet to be sorted.#FCB 🇪🇸👥
Via (🟢): @EduPolo pic.twitter.com/ek8cS4K1i0
Dün Rayo Vallecano karşısında alınan 1-0 yenilginin ardından Koeman'ı gönderdiklerini açıklayan Barça Başkanı Joan Laporta'nın ilerleyen saatlerde futbolculara yeni hocalarının Xavi olacağını duyuracağı, haberler arasında.
Faal futbolcular arasında en iyisi gösterilen Arjantinli Leo Messi'yi bu sezon La Liga'nın finansal fair play kuralları gerekçesiyle kaybeden Katalan devi, büyük bir mali ve sportif kriz içinde. Katalan medyasının anketlerine göre, daha önce Barça'nın hocalık teklifini reddetmiş bulunan Xavi, Belçika milli takımını yöneten İspanyol teknik direktör Roberto Martínez'in önünde taraftarların favorisi.