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https://tr.sputniknews.com/20211028/yolsuzluktan-tutuklanan-milli-egitim-mudurunun-1-kilo-altinla-kacarken-yakalandigi-ortaya-cikti-1050283568.html
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı
Adana’da ihalelerde yolsuzluk yapıp devleti 60 milyon lira zarara uğrattığı öne iddiasıyla tutuklanan 8 kişiden biri olan Adana Eski Milli Eğitim Müdürü Veysel... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T23:25+0300
2021-10-28T23:27+0300
türkiye
adana
altın
il milli eğitim müdürlüğü
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi. Ekipler, savcılıktan alınan izinle belirlenen adreslere 14 Ekim’de eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen müteahhit Tevfik Taştimur, görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden bir kısmı serbest bırakılırken, 87 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21’i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 66 kişiden, aralarında bir gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yardımcısı Kazım Baran, şube müdürü Kemal Bayhan ve müteahhit Tevfik Taştimur’un da bulunduğu 8 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyon günü durumdan şüphelenen Veysel Durgun’un Muş’a gitmek üzere yola çıktığı ve polis ekiplerince otoyolda yakalandığı belirtildi. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Durgun’un otomobilinde yapılan aramada ise müteahhitlerden topladığı değerlendirilen ziynet eşyalarıyla birlikte yaklaşık 1 kilo altın ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 10 okul müdürünün, görev yaptıkları okul binalarının güçlendirilmesi ve çatı onarımı gibi işler için ödenek istediği, anlaştıkları inşaat mühendisleriyle birlikte sahte fatura düzenleyerek hayali işlerden yüklü miktarda vurgun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle bir okuldan yaklaşık 800 bin TL haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi.
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adana, altın, il milli eğitim müdürlüğü

Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı

23:25 28.10.2021 (güncellendi: 23:27 28.10.2021)
© DHAYolsuzluktan tutuklanan il milli eğitim müdürü
Yolsuzluktan tutuklanan il milli eğitim müdürü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© DHA
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Adana’da ihalelerde yolsuzluk yapıp devleti 60 milyon lira zarara uğrattığı öne iddiasıyla tutuklanan 8 kişiden biri olan Adana Eski Milli Eğitim Müdürü Veysel D.’nin polisten kaçarken 1 kilo altınla yakalandığı ortaya çıktı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi.
Ekipler, savcılıktan alınan izinle belirlenen adreslere 14 Ekim’de eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen müteahhit Tevfik Taştimur, görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden bir kısmı serbest bırakılırken, 87 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21’i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Mahkemeye çıkarılan 66 kişiden, aralarında bir gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yardımcısı Kazım Baran, şube müdürü Kemal Bayhan ve müteahhit Tevfik Taştimur’un da bulunduğu 8 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon günü durumdan şüphelenen Veysel Durgun’un Muş’a gitmek üzere yola çıktığı ve polis ekiplerince otoyolda yakalandığı belirtildi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Durgun’un otomobilinde yapılan aramada ise müteahhitlerden topladığı değerlendirilen ziynet eşyalarıyla birlikte yaklaşık 1 kilo altın ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 okul müdürünün, görev yaptıkları okul binalarının güçlendirilmesi ve çatı onarımı gibi işler için ödenek istediği, anlaştıkları inşaat mühendisleriyle birlikte sahte fatura düzenleyerek hayali işlerden yüklü miktarda vurgun yaptıkları tespit edildi.
Şüphelilerin bu yöntemle bir okuldan yaklaşık 800 bin TL haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi.
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