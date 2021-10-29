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https://tr.sputniknews.com/20211029/abd-disisleri-bakani-blinken-29-ekim-cumhuriyet-bayramini-kutladi-1050294540.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Açıklamada, “Bu özel günü kutlarken size en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T12:13+0300
2021-10-29T12:13+0300
türkiye
nato
antony blinken
29 ekim cumhuriyet bayramı
müttefik
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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri (ABD) Bakanı Antony Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümünü kutladı. Blinken’ın yaptığı yazılı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayan Türk halkına tebriklerimi sunarım” dedi. Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki ve ABD’nin ortağı olduğu belirtilen açıklamada, “Türkiye, onlarca yıldır küresel zorluklara karşı koymak için Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası toplumun yanında durmuştur. Uzun yıllara dayanan ilişkimiz ticaret, diplomasi ve güvenlik alanlarında güçlü bir işbirliği üzerine kurulmuştur. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son derece derin, halklar arası bağlar, varlığını nesiller boyu sürdürmüştür ve ilişkimizin gücü açısından kritik önem taşımaktadır. Bu özel günü kutlarken size en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve önümüzdeki yıllarda ortaklığımızı büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210609/abd-disisleri-bakani-blinken-turkiye-bircok-acidan-nato-ulkesi-gibi-davranmiyor-1044690400.html
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nato, antony blinken, 29 ekim cumhuriyet bayramı, müttefik

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

12:13 29.10.2021
© REUTERS / Paolo GiandottiAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© REUTERS / Paolo Giandotti
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Açıklamada, “Bu özel günü kutlarken size en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve önümüzdeki yıllarda ortaklığımızı büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri (ABD) Bakanı Antony Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümünü kutladı.

Blinken’ın yaptığı yazılı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayan Türk halkına tebriklerimi sunarım” dedi.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2021
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye birçok açıdan NATO müttefiki gibi davranmıyor
9 Haziran , 10:54
Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki ve ABD’nin ortağı olduğu belirtilen açıklamada, “Türkiye, onlarca yıldır küresel zorluklara karşı koymak için Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası toplumun yanında durmuştur. Uzun yıllara dayanan ilişkimiz ticaret, diplomasi ve güvenlik alanlarında güçlü bir işbirliği üzerine kurulmuştur. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son derece derin, halklar arası bağlar, varlığını nesiller boyu sürdürmüştür ve ilişkimizin gücü açısından kritik önem taşımaktadır. Bu özel günü kutlarken size en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve önümüzdeki yıllarda ortaklığımızı büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.
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