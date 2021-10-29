AB'de hukukun üstünlüğü kavgası büyüyor: Avrupa Parlamentosu Avrupa Komisyonu'na dava açtı

Avrupa Birliği'nin (AB) Polonya gibi üye ülkelerle AB hukukunun ulusal yasalardan üstün olduğu vurgusuyla hukukun üstünlüğü ilkesine uyulmadığı gerekçesiyle tutuştuğu kavga, AB içi kurumlara sirayet etti. AB'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu (AP), birlik kurallarını ihlal eden Polonya gibi üyelere karşı yaptırımlar içeren ceza mekanizması işletmede atıl katıldığı gerekçesiyle AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu'na dava açtı. AP Başkanı David Sassoli, AB'nin en üst mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'nın Polonya aleyhine aldığı karara atıfla, "AP hukuk servisi, az önce, hukukun üstünlüğü mekanizmasını Adalet Divanı kararı uyarınca uygulamaması nedeniyle Avrupa Komisyonu aleyhine dava açtı" dedi.Sassoli, "Artık Avrupa Komisyonu'nun harekete geçmesini bekliyoruz. Sözler eyleme dönüştürülmelidir" diye ekledi. AP Başkanı'nın paylaştığı açıklamada şöyle denildi:"Aralık ayında kabul edilen düzenleme, AB'nin hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğu üye devletlere AB bütçesinden yapılacak ödemeleri askıya almasına izin veriyor. Ancak Komisyon, şimdiye kadar bunu kullanmaktan kaçındı. Parlamento'nun hukuk işleri komisyonu bu nedenle yasal işlem yapılmasını tavsiye etmişti.Başkan Sassoli, şunları söyledi: 'Parlamento kararlarında talep edildiği gibi, hukuk servisimiz bugün Koşulluluk Tüzüğü'nü Adalet Divanı kararına uygulamadığı için Avrupa Komisyonu'na dava açmıştır. Avrupa Komisyonu'nun tutarlı şekilde hareket etmesini ve Başkanı Ursula von der Leyen'in bu konuyla ilgili son genel kurul oturumumuzda söylediklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Sözler eyleme dönüştürülmelidir.'"
Avrupa Parlamentosu, Polonya gibi kuralları çiğneyen üye ülkelere karşı yaptırım mekanizmasını kullanmadığı için AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu'na dava açtı.
Avrupa Birliği'nin (AB) Polonya gibi üye ülkelerle AB hukukunun ulusal yasalardan üstün olduğu vurgusuyla hukukun üstünlüğü ilkesine uyulmadığı gerekçesiyle tutuştuğu kavga, AB içi kurumlara sirayet etti.
AB'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu (AP), birlik kurallarını ihlal eden Polonya gibi üyelere karşı yaptırımlar içeren ceza mekanizması işletmede atıl katıldığı gerekçesiyle AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu'na dava açtı.
AP Başkanı David Sassoli, AB'nin en üst mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'nın Polonya aleyhine aldığı karara atıfla, "AP hukuk servisi, az önce, hukukun üstünlüğü mekanizmasını Adalet Divanı kararı uyarınca uygulamaması nedeniyle Avrupa Komisyonu aleyhine dava açtı" dedi.
The @Europarl_EN's legal service just submitted the lawsuit against the European Commission for failure to apply the rule of law mechanism to the Court of Justice.
Sassoli, "Artık Avrupa Komisyonu'nun harekete geçmesini bekliyoruz. Sözler eyleme dönüştürülmelidir" diye ekledi.
AP Başkanı'nın paylaştığı açıklamada şöyle denildi:
"Aralık ayında kabul edilen düzenleme, AB'nin hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğu üye devletlere AB bütçesinden yapılacak ödemeleri askıya almasına izin veriyor. Ancak Komisyon, şimdiye kadar bunu kullanmaktan kaçındı. Parlamento'nun hukuk işleri komisyonu bu nedenle yasal işlem yapılmasını tavsiye etmişti.
Başkan Sassoli, şunları söyledi:
'Parlamento kararlarında talep edildiği gibi, hukuk servisimiz bugün Koşulluluk Tüzüğü'nü Adalet Divanı kararına uygulamadığı için Avrupa Komisyonu'na dava açmıştır. Avrupa Komisyonu'nun tutarlı şekilde hareket etmesini ve Başkanı Ursula von der Leyen'in bu konuyla ilgili son genel kurul oturumumuzda söylediklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Sözler eyleme dönüştürülmelidir.'"