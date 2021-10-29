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https://tr.sputniknews.com/20211029/babasinin-tabutu-onunde-poz-veren-instagram-fenomeni-babam-hayatta-olsa-onaylardi-1050289892.html
Babasının tabutu önünde poz veren Instagram fenomeni: 'Babam hayatta olsa onaylardı'
Babasının tabutu önünde poz veren Instagram fenomeni: 'Babam hayatta olsa onaylardı'
ABD’de babasının cenazesinde tabutu önünde verdiği seksi pozlar nedeniyle tepki çeken Instagram fenomeni Jayne Rivera, “Babam hayatta olsa onaylardı” diyerek... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T08:25+0300
2021-10-29T08:24+0300
yaşam
instagram
tabut
cenaze
fenomen
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Açık tabut ritüeliyle düzenlenen cenazede Miami’da yaşayan Jayne Rivera 11 Ekim’de kaybettiği babasının tabutu önünde verdiği pozları geçen pazar paylaşmıştı.Siyah tek kollu bir elbise giyen Instagram fenomeni, kaydırmalı olarak birden fazla fotoğraf kullandığı paylaşımında kameraya farklı pozlar verdi.Altına da “Kelebek uçtu gitti. Huzur içinde uyu babacım. Sen benim en iyi arkadaşımdın” yazdı. Elbette bir fenomen kadın olarak baba, cenaze gibi etiketleri de paylaşımına eklemeyi ihmal etmedi.Sosyal medya kullanıcıları Rivera’yı babasının cenazesini fotoğraf çekimi yapma fırsatı olarak kullanmakla suçladı. Bir kullanıcı 'Jayne Rivera nasıl gerçek bir insan olabilir ve bunun iyi bir fikir olduğunu nasıl düşünür' yorumu yaparken bir başka kullanıcı da ‘cenazeyi seksi yas elbisesini sergileme fırsatı olarak gördüğünü‘ söyledi.Diken'de yer alan habere göre, tepkiler üzerine yanlış bir şey yapmadığını ve yaptıklarının arkasında olduğunu savunan Rivera, hayatta olsa babasının da onaylayacağını söyledi. Babasının sık sık sosyal medya paylaşımlarında yer aldığını belirten fenomen “Herkesin sevdiği birini kaybettiğinde başa çıkma şekli farklıdır. Bazıları daha geleneksel yollardır bazıları da tabu olarak görülebilir. Ben babam yanımdaymış gibi poz verdim, tıpkı daha önce birçok kez yaptığımız gibi” dedi.Rivera negatif tepkileri anladığını belirtmekle birlikte niyetinin kötü olmadığını vurguladı. Paylaşımında herhangi bir kural ihlali yapmadığı halde Instagram hesabına erişemediğini belirten Rivera “Sekiz yıldır izleyici kitlemi oluşturmak için çok çalıştım. Dışarıdan insanlar kitabı kapağına bakarak yargılıyor. Kitabın niyetini anlamaya ya da altında yatan anlamı görmeye zahmet etmiyorlar” dedi.
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instagram, tabut, cenaze, fenomen

Babasının tabutu önünde poz veren Instagram fenomeni: 'Babam hayatta olsa onaylardı'

08:25 29.10.2021
Babasının tabutu önünde poz veren Instagram fenomeni
Babasının tabutu önünde poz veren Instagram fenomeni - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
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ABD’de babasının cenazesinde tabutu önünde verdiği seksi pozlar nedeniyle tepki çeken Instagram fenomeni Jayne Rivera, “Babam hayatta olsa onaylardı” diyerek kendini savundu.
Açık tabut ritüeliyle düzenlenen cenazede Miami’da yaşayan Jayne Rivera 11 Ekim’de kaybettiği babasının tabutu önünde verdiği pozları geçen pazar paylaşmıştı.
Siyah tek kollu bir elbise giyen Instagram fenomeni, kaydırmalı olarak birden fazla fotoğraf kullandığı paylaşımında kameraya farklı pozlar verdi.
Altına da “Kelebek uçtu gitti. Huzur içinde uyu babacım. Sen benim en iyi arkadaşımdın” yazdı. Elbette bir fenomen kadın olarak baba, cenaze gibi etiketleri de paylaşımına eklemeyi ihmal etmedi.
Sosyal medya kullanıcıları Rivera’yı babasının cenazesini fotoğraf çekimi yapma fırsatı olarak kullanmakla suçladı. Bir kullanıcı 'Jayne Rivera nasıl gerçek bir insan olabilir ve bunun iyi bir fikir olduğunu nasıl düşünür' yorumu yaparken bir başka kullanıcı da ‘cenazeyi seksi yas elbisesini sergileme fırsatı olarak gördüğünü‘ söyledi.
Diken'de yer alan habere göre, tepkiler üzerine yanlış bir şey yapmadığını ve yaptıklarının arkasında olduğunu savunan Rivera, hayatta olsa babasının da onaylayacağını söyledi. Babasının sık sık sosyal medya paylaşımlarında yer aldığını belirten fenomen “Herkesin sevdiği birini kaybettiğinde başa çıkma şekli farklıdır. Bazıları daha geleneksel yollardır bazıları da tabu olarak görülebilir. Ben babam yanımdaymış gibi poz verdim, tıpkı daha önce birçok kez yaptığımız gibi” dedi.
Rivera negatif tepkileri anladığını belirtmekle birlikte niyetinin kötü olmadığını vurguladı. Paylaşımında herhangi bir kural ihlali yapmadığı halde Instagram hesabına erişemediğini belirten Rivera “Sekiz yıldır izleyici kitlemi oluşturmak için çok çalıştım. Dışarıdan insanlar kitabı kapağına bakarak yargılıyor. Kitabın niyetini anlamaya ya da altında yatan anlamı görmeye zahmet etmiyorlar” dedi.
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