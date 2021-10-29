https://tr.sputniknews.com/20211029/bartholomeos-abdde-ayasofyanin-camiye-donusturulmesini-elestirdi-1050306255.html

Bartholomeos, ABD'de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini eleştirdi

Bartholomeos, ABD'de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini eleştirdi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türk hükümetinin herkese açık bir müze olan Ayasofya'yı sadece Müslümanlar için bir ibadethaneye çevirmesinin adil olmadığını... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T17:51+0300

2021-10-29T17:51+0300

2021-10-29T17:51+0300

dünya

abd

patrik bartholomeos

fener rum patriği bartholomeos

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ABD'yi ziyaret eden Bartholomeos, temasları sırasında Ayasofya'nın statüsünün camiye dönüştürülmesini eleştirdi.Batı Virginia'nın Weirton kentinde düzenlenen bir ayinde konuşan Bartholomeos, "Büyük veya küçük kilise yoktur, büyük veya küçük cemaat yoktur. İlahi bir ayinin yapıldığı en küçük kilise, maalesef bildiğiniz gibi geçen yıl cami olan İstanbul'daki Ayasofya kadar büyüktür. Ekümenik Patrikhanesinin, Hristiyanlaşmanın bu ünlü yapısı, Şehirler Şehri'ni ve Ayasofya'yı, atalarımızın yüzyıllardır ayakta kalan bu ölümsüz abidesini hayranlıkla görmeye gelen herkesin ziyaretine açık bir müzeden, artık sadece Müslümanlar kardeşlerimiz için bir camiye çevrildi" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211026/biden-patrik-bartholomeos-ile-beyaz-sarayda-gorustu-1050177061.html

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abd, patrik bartholomeos, fener rum patriği bartholomeos