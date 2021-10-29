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https://tr.sputniknews.com/20211029/bartholomeos-abdde-ayasofyanin-camiye-donusturulmesini-elestirdi-1050306255.html
Bartholomeos, ABD'de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini eleştirdi
Bartholomeos, ABD'de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini eleştirdi
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türk hükümetinin herkese açık bir müze olan Ayasofya'yı sadece Müslümanlar için bir ibadethaneye çevirmesinin adil olmadığını... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T17:51+0300
2021-10-29T17:51+0300
dünya
abd
patrik bartholomeos
fener rum patriği bartholomeos
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ABD'yi ziyaret eden Bartholomeos, temasları sırasında Ayasofya'nın statüsünün camiye dönüştürülmesini eleştirdi.Batı Virginia'nın Weirton kentinde düzenlenen bir ayinde konuşan Bartholomeos, "Büyük veya küçük kilise yoktur, büyük veya küçük cemaat yoktur. İlahi bir ayinin yapıldığı en küçük kilise, maalesef bildiğiniz gibi geçen yıl cami olan İstanbul'daki Ayasofya kadar büyüktür. Ekümenik Patrikhanesinin, Hristiyanlaşmanın bu ünlü yapısı, Şehirler Şehri'ni ve Ayasofya'yı, atalarımızın yüzyıllardır ayakta kalan bu ölümsüz abidesini hayranlıkla görmeye gelen herkesin ziyaretine açık bir müzeden, artık sadece Müslümanlar kardeşlerimiz için bir camiye çevrildi" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211026/biden-patrik-bartholomeos-ile-beyaz-sarayda-gorustu-1050177061.html
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abd, patrik bartholomeos, fener rum patriği bartholomeos

Bartholomeos, ABD'de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini eleştirdi

17:51 29.10.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEPatrik Bartholomeos- Beyaz Saray
Patrik Bartholomeos- Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türk hükümetinin herkese açık bir müze olan Ayasofya'yı sadece Müslümanlar için bir ibadethaneye çevirmesinin adil olmadığını savundu.
ABD'yi ziyaret eden Bartholomeos, temasları sırasında Ayasofya'nın statüsünün camiye dönüştürülmesini eleştirdi.

Batı Virginia'nın Weirton kentinde düzenlenen bir ayinde konuşan Bartholomeos, "Büyük veya küçük kilise yoktur, büyük veya küçük cemaat yoktur. İlahi bir ayinin yapıldığı en küçük kilise, maalesef bildiğiniz gibi geçen yıl cami olan İstanbul'daki Ayasofya kadar büyüktür. Ekümenik Patrikhanesinin, Hristiyanlaşmanın bu ünlü yapısı, Şehirler Şehri'ni ve Ayasofya'yı, atalarımızın yüzyıllardır ayakta kalan bu ölümsüz abidesini hayranlıkla görmeye gelen herkesin ziyaretine açık bir müzeden, artık sadece Müslümanlar kardeşlerimiz için bir camiye çevrildi" dedi.
Patrik Bartholomeos- Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
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