https://tr.sputniknews.com/20211029/caldigi-esofmani-giyip-magazanin-onunden-gecince-yakalandi-1050304284.html

Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı

Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde mağazanın önünde sergilenen askıdan 2 eşofman altını çantasına koyup çalan kadın, bir gün sonra ürünlerden birini giyip iş yerinin... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T16:46+0300

2021-10-29T16:46+0300

2021-10-29T16:48+0300

hırsız

türkiye

kocaeli

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050304079_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_cf7201d7a0199bb0ef2614c16a649e67.jpg

Kocaeli’de bir mağazanın önündeki askıda sergilenen eşofman altlarına bakan kadın, beğendiği birini çantasına koydu. Kadın daha sonra mağazaya girerek etrafa bakıp yeniden dışarı çıktı. Tekrar askının yanına gelen kadın, bir eşofman altını daha çantasına koyup gitti.Komşularının uyarısı üzerine mağaza çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince kadının eşofman altlarını çaldığını gördü.Çalışanlar, bir gün sonra çaldığı eşofman altını giyerek mağazanın önünden geçen kadını tanıdı. Mağaza sahibi Hasret Bakır, kadının peşinden giderek, mağazanın önüne getirdi.‘Farkında olmadığımızı sanıyordu’Hasret Bakır kadına tepki göstererek tokat attı. İhbar üzerine gelen polis, kadını polis merkezine götürdü. Hasret Bakır'ın şikayetini geri çekmesi üzerine kadın serbest bırakıldı.Hasret Bakır olay günü içeride yemek yediklerini, hırsızlığı komşularının fark ederek kendilerine haber verdiğini belirterek, "Kendisini hafızama kazımıştım. Çaldığı eşofmanı giyerek mağazanın önünden geçince kendisini yakaladım. Çaldığı eşofmanı giymiş, kendisi farkında olmadığımızı sanıyordu. Tepki gösterdim" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211023/kirsehirde-girdigi-evden-ziynet-esyasi-ve-doviz-calan-hirsiz-paralari-pavyonda-harcarken-yakalandi-1050108277.html

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hırsız, kocaeli, kavga