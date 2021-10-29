'Dolar 1.5 TL olacak' dediği paylaşımı silen Orhan Osmanoğlu: Heklendim

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, 2 Kasım 2018 tarihinde paylaştığı ve "Varsa dolarınız satın. 1.5 TL'ye inme durumu var" ifadelerini kullandığı paylaşımını sildiği haberlerine ilişkin tepki gösterdi.'Sözlerimizin arkasındayız'Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Osmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
'Şehzade' sıfatını kullanan Orhan Osmanoğlu, 2018 yılında paylaştığı ve sosyal medyada gündem olan "Varsa dolarınız satın. 1.5 TL'ye inme durumu var" ifadelerini kullandığı paylaşımını silmesiyle ilgili haberlere tepki göstererek, "O dönemde sayfamız heklendi" dedi.
Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, 2 Kasım 2018 tarihinde paylaştığı ve "Varsa dolarınız satın. 1.5 TL'ye inme durumu var" ifadelerini kullandığı paylaşımını sildiği haberlerine ilişkin tepki gösterdi.
'Sözlerimizin arkasındayız'
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Osmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Kasım 2018 de dolar yorumu yaptık. Fikir beyanı anayasal haktır. Lakin bu yorumu bizim sildiğimizi söylüyor. Biz silmedik. O dönemde sayfamız heklendi. Doları tuvalet kağıdına çevirdiniz diyen ABD'liler de oldu. Sözlerimizin arkasındayız."
1/1- Kasım 2018 de dolar yorumu yaptık. Fikir beyanı anayasal haktır.
Lakin bu yorumu bizim sildiğimizi söylüyor. Biz silmedik. O dönemde sayfamız heklendi. Doları tuvalet kağıdına çevirdiniz diyen ABD'liler de oldu. Sözlerimizin arkasındayız. @halktvcomtrpic.twitter.com/WanCgW7lxA