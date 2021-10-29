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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 milyonu geçti
Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T22:37+0300
2021-10-29T22:37+0300
koronavirüs
can kaybı
koronavirüs
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Ülkelerin Kovid-19 vaka ve can kaybı sayılarına ilişkin resmi açıklamalarından elde edilen verileri derleyen Worldometers sitesine göre, dünyada Kovid-19’a bağlı ölümler 5 milyon 112'ye ulaşırken, salgının başından bu yana 246 milyon 534 bin 248 vaka tespit edildi.Dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ABD'de kaydedilirken, pandeminin başlamasından bu yana 763 bin 784 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede toplam vaka sayısı 46 milyon 685 bin 145 oldu.Kovid-19 kaynaklı can kayıplarında ABD'yi, 607 bin 125 ölüm ile Brezilya, 457 bin 246 ölüm ile Hindistan, 287 bin 631 ölüm ile Meksika, 287 bin 631 ölüm ile Rusya, 200 bin 179 ölüm ile Peru, 143 bin 361 ölüm ile Endonezya, 140 bin 392 ölüm ile İngiltere, 132 bin 37 ölüm ile İtalya ve 127 bin 195 ölüm ile Kolombiya takip etti. Türkiye'de ise 68 bin 998 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Kovid-19’a karşı aşılamalar hızla devam ediyorKovid-19 salgını ile küresel mücadele devam ederken, ülkeler aşılama programlarını uygulamayı hız kesmeden sürdürüyor. Bloomberg'in hazırladığı küresel Kovid-19 aşılama verilerine göre, aşılama oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında 2 milyardan fazla doz ile Çin, 1 milyardan fazla doz ile Hindistan, 590 milyondan fazla doz Avrupa Birliği (AB), 417 milyondan fazla ABD ve 272 milyondan fazla doz aşı Brezilya yer aldı. Nüfus yüzdesine göre Kovid-19 aşılamasında en fazla 2 doz aşı uygulayan ülkeler arasında yüzde 95.4 ile Maldivler, yüzde 86.4 ile Malta, yüzde 86.2 ile Portekiz, yüzde 82.4 ile Singapur ve yüzde 80.2 ile İspanya bulundu.
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can kaybı, koronavirüs

Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 milyonu geçti

22:37 29.10.2021
© İHATürkiye, vaka, koronavirüs
Türkiye, vaka, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© İHA
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.
Ülkelerin Kovid-19 vaka ve can kaybı sayılarına ilişkin resmi açıklamalarından elde edilen verileri derleyen Worldometers sitesine göre, dünyada Kovid-19’a bağlı ölümler 5 milyon 112'ye ulaşırken, salgının başından bu yana 246 milyon 534 bin 248 vaka tespit edildi.
Dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ABD'de kaydedilirken, pandeminin başlamasından bu yana 763 bin 784 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede toplam vaka sayısı 46 milyon 685 bin 145 oldu.
Kovid-19 kaynaklı can kayıplarında ABD'yi, 607 bin 125 ölüm ile Brezilya, 457 bin 246 ölüm ile Hindistan, 287 bin 631 ölüm ile Meksika, 287 bin 631 ölüm ile Rusya, 200 bin 179 ölüm ile Peru, 143 bin 361 ölüm ile Endonezya, 140 bin 392 ölüm ile İngiltere, 132 bin 37 ölüm ile İtalya ve 127 bin 195 ölüm ile Kolombiya takip etti. Türkiye'de ise 68 bin 998 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19’a karşı aşılamalar hızla devam ediyor

Kovid-19 salgını ile küresel mücadele devam ederken, ülkeler aşılama programlarını uygulamayı hız kesmeden sürdürüyor. Bloomberg'in hazırladığı küresel Kovid-19 aşılama verilerine göre, aşılama oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında 2 milyardan fazla doz ile Çin, 1 milyardan fazla doz ile Hindistan, 590 milyondan fazla doz Avrupa Birliği (AB), 417 milyondan fazla ABD ve 272 milyondan fazla doz aşı Brezilya yer aldı.
Nüfus yüzdesine göre Kovid-19 aşılamasında en fazla 2 doz aşı uygulayan ülkeler arasında yüzde 95.4 ile Maldivler, yüzde 86.4 ile Malta, yüzde 86.2 ile Portekiz, yüzde 82.4 ile Singapur ve yüzde 80.2 ile İspanya bulundu.
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