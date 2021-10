https://tr.sputniknews.com/20211029/dunyada-koronavirus-nedeniyle-olenlerin-sayisi-5-milyonu-gecti-1050314810.html

Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 milyonu geçti

Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T22:37+0300

2021-10-29T22:37+0300

2021-10-29T22:37+0300

koronavirüs

can kaybı

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050241976_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_a580dcda4dd2152aab674668dcffeaa2.jpg

Ülkelerin Kovid-19 vaka ve can kaybı sayılarına ilişkin resmi açıklamalarından elde edilen verileri derleyen Worldometers sitesine göre, dünyada Kovid-19’a bağlı ölümler 5 milyon 112'ye ulaşırken, salgının başından bu yana 246 milyon 534 bin 248 vaka tespit edildi.Dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ABD'de kaydedilirken, pandeminin başlamasından bu yana 763 bin 784 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede toplam vaka sayısı 46 milyon 685 bin 145 oldu.Kovid-19 kaynaklı can kayıplarında ABD'yi, 607 bin 125 ölüm ile Brezilya, 457 bin 246 ölüm ile Hindistan, 287 bin 631 ölüm ile Meksika, 287 bin 631 ölüm ile Rusya, 200 bin 179 ölüm ile Peru, 143 bin 361 ölüm ile Endonezya, 140 bin 392 ölüm ile İngiltere, 132 bin 37 ölüm ile İtalya ve 127 bin 195 ölüm ile Kolombiya takip etti. Türkiye'de ise 68 bin 998 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Kovid-19’a karşı aşılamalar hızla devam ediyorKovid-19 salgını ile küresel mücadele devam ederken, ülkeler aşılama programlarını uygulamayı hız kesmeden sürdürüyor. Bloomberg'in hazırladığı küresel Kovid-19 aşılama verilerine göre, aşılama oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında 2 milyardan fazla doz ile Çin, 1 milyardan fazla doz ile Hindistan, 590 milyondan fazla doz Avrupa Birliği (AB), 417 milyondan fazla ABD ve 272 milyondan fazla doz aşı Brezilya yer aldı. Nüfus yüzdesine göre Kovid-19 aşılamasında en fazla 2 doz aşı uygulayan ülkeler arasında yüzde 95.4 ile Maldivler, yüzde 86.4 ile Malta, yüzde 86.2 ile Portekiz, yüzde 82.4 ile Singapur ve yüzde 80.2 ile İspanya bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

can kaybı, koronavirüs