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https://tr.sputniknews.com/20211029/gurcistan-basbakani-garibasvili-saakasvili-uzun-sure-hapiste-kalacak-1050284572.html
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Saakaşvili uzun süre hapiste kalacak
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Saakaşvili uzun süre hapiste kalacak
Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Ukrayna’ya iadesinin mümkün olmadığını belirtti. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T00:19+0300
2021-10-29T00:19+0300
dünya
gürcistan
mihail saakaşvili
irakliy garibaşvili
hapis
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Garibaşvili, Gürcü medyasına açıklamasında, “Saakaşvili’nin erken serbest bırakılması ve Ukrayna’ya teslim edilmesi mümkün değil. Saakaşvili uzun süre hapiste kalacak, verilen cezanın tamamını çekecek” ifadesini kullandı.Saakaşvili’nin, açlık grevini sürdürerek bir şekilde, güvenlik garantisinin olmadığı özel kliniğe girmeyi ve orada kaos organize etmeyi planladığını söyleyen Garibaşvili, “Özel klinikte istihbarat ve devlet onun ve diğerlerinin güvenliğini yüksek seviyede sağlayamaz. Saakaşvili’nin arkadaşları, sonsuz kaosta, gerilimde olmamız için 4, 5, 10 bin kişiyi seferber etmek istedi. Bu provokasyona izin vermeyiz. Saakaşvili, daha uzun süre hapiste kalacağını anlamalı” dedi.Saakaşvili’nin bilinçli olarak sağlığına zarar verdiğini dile getiren Gürcistan Başbakanı, hükümetin organize ettiği doktor grubunun Saakaşvili’yi yakından gözlemlediğini ve yardım sağladığını kaydederek, “Onun için konforlu koşullar yarattık. Gerekirse Gldan Cezaevi Kliniği’ne transfer ederiz” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211012/saakasvili-basbakan-garibasvili-ve-bakanlarini-kabineden-atacagim-1049729754.html
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gürcistan, mihail saakaşvili, irakliy garibaşvili, hapis

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Saakaşvili uzun süre hapiste kalacak

00:19 29.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Fotoğraf bankasına girİrakli Garibaşvili
İrakli Garibaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
/
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Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Ukrayna’ya iadesinin mümkün olmadığını belirtti.
Garibaşvili, Gürcü medyasına açıklamasında, “Saakaşvili’nin erken serbest bırakılması ve Ukrayna’ya teslim edilmesi mümkün değil. Saakaşvili uzun süre hapiste kalacak, verilen cezanın tamamını çekecek” ifadesini kullandı.
Saakaşvili’nin, açlık grevini sürdürerek bir şekilde, güvenlik garantisinin olmadığı özel kliniğe girmeyi ve orada kaos organize etmeyi planladığını söyleyen Garibaşvili, “Özel klinikte istihbarat ve devlet onun ve diğerlerinin güvenliğini yüksek seviyede sağlayamaz. Saakaşvili’nin arkadaşları, sonsuz kaosta, gerilimde olmamız için 4, 5, 10 bin kişiyi seferber etmek istedi. Bu provokasyona izin vermeyiz. Saakaşvili, daha uzun süre hapiste kalacağını anlamalı” dedi.
Saakaşvili’nin bilinçli olarak sağlığına zarar verdiğini dile getiren Gürcistan Başbakanı, hükümetin organize ettiği doktor grubunun Saakaşvili’yi yakından gözlemlediğini ve yardım sağladığını kaydederek, “Onun için konforlu koşullar yarattık. Gerekirse Gldan Cezaevi Kliniği’ne transfer ederiz” diye ekledi.
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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