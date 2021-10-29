https://tr.sputniknews.com/20211029/hakimler-ve-savcilar-kuruluna-bir-uye-secilecek-1050313341.html

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK), yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T21:20+0300

2021-10-29T21:20+0300

2021-10-29T21:20+0300

türkiye

avukat

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

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TBMM'nin üye seçimine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, adaylar başvurularını 1 Kasım'dan 5 Kasım saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne şahsen ya da posta yoluyla yapabilecek.

türkiye

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avukat, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), türkiye büyük millet meclisi (tbmm)