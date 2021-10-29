Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211029/hakimler-ve-savcilar-kuruluna-bir-uye-secilecek-1050313341.html
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK), yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T21:20+0300
2021-10-29T21:20+0300
türkiye
avukat
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103800/01/1038000120_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_3e75c89c7d69da4900f4b6add4aa881a.jpg
TBMM'nin üye seçimine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, adaylar başvurularını 1 Kasım'dan 5 Kasım saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne şahsen ya da posta yoluyla yapabilecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103800/01/1038000120_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_5e917ab783562578eadb0636ca8fccd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avukat, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek

21:20 29.10.2021
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AA
Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK), yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından bir üye seçilecek.
TBMM'nin üye seçimine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, adaylar başvurularını 1 Kasım'dan 5 Kasım saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne şahsen ya da posta yoluyla yapabilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:58Tarım Bakanı Pakdemirli: Cumhur İttifakı haricinde ortaya ciddi plan, proje, vizyon koyan parti yok
21:43Eski Fenerbahçe yöneticisi Makaroğlu: Bir daha asla Ali Koç için çalışmam
21:36'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi 90 sıra gerileyerek 287. oldu
21:23 Bakan Ersoy: AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır
21:20Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek
21:16Sağlık Bakanı Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
21:04Biden, Vatikan’da görüştüğü Macron’u en az 1 saat bekletti
21:03Almanya Başbakanı Merkel: Göç sorununda Türkiye desteklenmeli
20:42Rus Dışişleri: Ukraynalı askerlerin Donbass’ta esir aldığı Rus vatandaşların haklarını koruyacağız
20:33Bülent Ersoy'dan kendisini suçlayan orkestrasına yanıt: '100 bin TL yardım ettim'
20:32Suudi Arabistan, Lübnan Büyükelçisi'nin 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi
20:15Aşı karşıtından kendisine müdahale eden polise: 'Açığa alınacağını biliyor musun?'
20:12ABD'nin yeni İran yaptırımları İHA programını ve İHA Kuvvetleri Komutanı'nı hedef aldı
20:03Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Üç çocuk, denge demek
19:52Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi
19:51AK Partili Leyla Şahin: Bugün ‘Kavala’ diyenler, dün ‘İmralı’dakine özgürlük’ diye bağıranlardı
19:45Laporta: Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak
19:39Rusya’da 56.7 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı
19:31Hollanda Vergi Dairesi, on binlerce kişinin veri gizliliğini ihlal etti
19:21Zelenskiy, Ukrayna'nın Kızıl Ordu tarafından kurtarıldığını söylemeyi 'unuttu'