Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211029/hakimler-ve-savcilar-kuruluna-bir-uye-secilecek-1050313341.html
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK), yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T21:20+0300
2021-10-29T21:20+0300
2021-10-29T21:20+0300
türkiye
avukat
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103800/01/1038000120_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_3e75c89c7d69da4900f4b6add4aa881a.jpg
TBMM'nin üye seçimine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, adaylar başvurularını 1 Kasım'dan 5 Kasım saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne şahsen ya da posta yoluyla yapabilecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103800/01/1038000120_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_5e917ab783562578eadb0636ca8fccd6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avukat, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK), yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından bir üye seçilecek.
TBMM'nin üye seçimine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, adaylar başvurularını 1 Kasım'dan 5 Kasım saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne şahsen ya da posta yoluyla yapabilecek.