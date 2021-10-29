İlber Ortaylı: Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ortaylı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 'dünya tarihinin nadiren gördüğü bir deha' olduğunu belirterek, "Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okumuştur" dedi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümüne ilişkin paylaşımında, Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okumuştur" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ortaylı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 'dünya tarihinin nadiren gördüğü bir deha' olduğunu belirterek, "Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okumuştur" dedi.
Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okumuştur.#29Ekimpic.twitter.com/EwTRFIDP7Z