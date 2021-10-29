https://tr.sputniknews.com/20211029/isid-saldirisinin-ardindan-diyale-emniyet-muduru-gorevden-alindi-1050287062.html

IŞİD saldırısının ardından Diyale Emniyet Müdürü görevden alındı

IŞİD saldırısının ardından Diyale Emniyet Müdürü görevden alındı

Irak’ın Diyale vilayetine bağlı el Mikdadiye ilçesinde geçtiğimiz salı günü IŞİD tarafından düzenlenen saldırının ardından Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T02:19+0300

2021-10-29T02:19+0300

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türkiye

irak

işid

diyala

mustafa el-kazımi

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Irak’ın Diyale vilayetine bağlı el Mikdadiye ilçesinde geçen Salı günü IŞİD tarafından saldırı düzenlenmiş, 14 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, Diyale Emniyet Müdürü Hamit Halil el Şımmeri’yi görevden alırken, saldırıların yaşandığı el Mikdadiye ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.Şii nüfusun yoğun olduğu bölgede meydana gelen saldırı sonrası çevredeki Sünni köylerine intikam saldırısı düzenlendiği ileri sürülmüş, İntikam saldırılarında 7 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda evin ateşe verildiği iddia edilmişti. Irak hükümeti ise bu iddiaları yalanlamıştı.El Mikdadiye ilçesinde meydana gelen saldırıların ardından 170 aile evlerini terk ederek, Diyale merkezine kaçmıştı.

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irak, işid, diyala, mustafa el-kazımi