Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211029/kediye-carpmamak-icin-direksiyonu-kirdi-refuje-cikti-1050297807.html
Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı, refüje çıktı
Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı, refüje çıktı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, refüje çıktı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T13:40+0300
2021-10-29T13:40+0300
2021-10-29T13:42+0300
kedi
türkiye
manisa
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050297781_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_352866a80b2a59c43b79e45dc2c92f92.jpg
Melisa T., otomobiliyle Hafsa Sultan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda ilerlerken önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırıp refüje çarptı.Kazada şoka giren sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210910/kopege-carpmamak-icin-otomobiliyle-takla-atti-1048800673.html
türkiye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050297781_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_4d2f67171853f60f011100d782ca1d9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kedi, manisa, kaza
Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı, refüje çıktı 13:40 29.10.2021 (güncellendi: 13:42 29.10.2021)
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, refüje çıktı.
Melisa T., otomobiliyle Hafsa Sultan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda ilerlerken önüne çıkan kediye çarpmamak için
direksiyonu kırıp refüje çarptı.
Kazada
şoka giren sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.