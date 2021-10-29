https://tr.sputniknews.com/20211029/malide-istenmeyen-kisi-ilan-edilen-ecowas-temsilcisi-ulkeden-ayrildi-1050285994.html

Mali'de istenmeyen kişi ilan edilen ECOWAS temsilcisi ülkeden ayrıldı

Mali'de istenmeyen kişi ilan edilen ECOWAS temsilcisi ülkeden ayrıldı

Mali hükümeti tarafından istenmeyen adam ilan edilen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mali Özel Temsilcisi Hamidou Boly, ülkeden ayrıldı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T01:25+0300

2021-10-29T01:25+0300

2021-10-29T01:25+0300

türkiye

mali

istenmeyen kişi

hamidou boly

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ECOWAS'tan yapılan açıklamada, Boly'nin ülkeden ayrıldığı belirtilerek, hükümetin bu kararından duyulan üzüntü kaydedildi.Açıklamada, Mali'de barışçıl geçiş sürecinin desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.Yerel basında çıkan haberlerde ise Boly'nin, Nijerya'nın başkenti Abuja'ya gittiği iddia edildi.Mali Dışişleri Bakanlığı'ndan 25 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, ECOWAS'ın Mali Özel Temsilcisi Boly'nin istenmeyen kişi ilan edildiği duyurulmuştu.Açıklamada, Boly'nin "bulunduğu konuma uygunsuz davranışlar" sergilediği ve kendisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildiği belirtilmişti.ECOWAS ülkelerinin liderleri, Gana'nın başkenti Akra'da, 16 Eylül'de olağanüstü zirvede bir araya gelmiş ve Mali'deki askeri geçiş hükümetine anayasal düzene dönülmesi için 6 ay süre vermişti.Mayısta 2'nci kez darbe olan Mali'de, Şubat 2022'de yapılması planlanan demokratik seçimlerin gecikmesine neden olanların seyahat yasağı ve mal varlığı dondurulması gibi çeşitli yaptırımlara maruz kalacağı bildirilmişti.Mali hükümeti ile uluslararası toplum arasında 'seçim takvimi' tartışmasıMali'de askerlerin yönetimindeki hükümetin, açıkça ifade etmese de seçimleri erteleyerek, geçiş sürecini uzatmak istediği biliniyor.Geçiş sürecinin başbakanı Choguel Maiga, eylülde, seçimlerin birkaç hafta ya da birkaç ay ertelenebileceğini söylemişti.Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum ise seçimlerin belirlenen tarihte yapılması konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyor.Son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir heyet, hafta sonu Mali'yi ziyaret etmiş ve seçim takvimine uyulması gerektiğini bir kez daha yinelemişti.Bunun üzerine hükümet ise kesin seçim tarihine, aralık ayında yapılacak ulusal istişareler sonucu karar verileceğini aktarmıştı.Ülkede 9 ayda ikinci darbeAğustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlık görevine de Maiga'yı getirmişti.

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mali, istenmeyen kişi, hamidou boly