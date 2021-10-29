Mansur Yavaş’tan ’29 Ekim’ paylaşımı: Yaşımız hep genç, başımız daima dik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.Yavaş, paylaşımında “98 yıl evvel Ankara’da açtığın bağımsızlık yolundan bugün ilk günkü heyecanla yürüyoruz. Yaşımız hep genç, başımız daima dik. Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına Cumhuriyet’in Ankara’sından selam olsun” ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş yıldönümünü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda," 98 yıl evvel Ankara'da açtığın bağımsızlık yolundan bugün ilk günkü heyecanla yürüyoruz. Yaşımız hep genç, başımız daima dik" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.
Yavaş, paylaşımında “98 yıl evvel Ankara’da açtığın bağımsızlık yolundan bugün ilk günkü heyecanla yürüyoruz. Yaşımız hep genç, başımız daima dik. Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına Cumhuriyet’in Ankara’sından selam olsun” ifadelerini kullandı.
98 yıl evvel Ankara'da açtığın bağımsızlık yolundan bugün ilk günkü heyecanla yürüyoruz.