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https://tr.sputniknews.com/20211029/mesut-ozil-konyaspor-macinda-yok-1050315109.html
Mesut Özil, Konyaspor maçında yok
Mesut Özil, Konyaspor maçında yok
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil ağrı şikayetleri nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T23:04+0300
2021-10-29T23:04+0300
2021-10-29T23:04+0300
spor
mesut özil
fenerbahçe
sakatlık
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Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil kadroya alınmadı.Yıldız isim ağrı şikayetleri nedeniyle Konya deplasmanına gidemeyecek.Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncu 3 gol atarken 1 asist yaptı.Özil sakatlık ve hastalık nedeniyle Olimpiakos ve Altay maçlarında oynamadı. Fenerbahçe'nin 2-1 yendiği Kasımaşa maçında ise yedek kulübesinde yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/oyundan-alinan-mesut-ozil-sinirlendi-kufurler-savurdu-1050063051.html
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mesut özil, fenerbahçe, sakatlık
Mesut Özil, Konyaspor maçında yok
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil ağrı şikayetleri nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil kadroya alınmadı.
Yıldız isim ağrı şikayetleri nedeniyle Konya deplasmanına gidemeyecek.
Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncu 3 gol atarken 1 asist yaptı. Özil sakatlık ve hastalık nedeniyle Olimpiakos ve Altay maçlarında oynamadı. Fenerbahçe'nin 2-1 yendiği Kasımaşa maçında ise yedek kulübesinde yer aldı.