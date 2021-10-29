Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211029/pink-floydun-kurucularindan-syd-barrettin-gitari-acik-artirmayla-27-bin-dolara-satildi-1050292050.html
Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı açık artırmayla 27 bin dolara satıldı
Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı açık artırmayla 27 bin dolara satıldı
Efsanevi İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı, yapılan müzayedede yaklaşık 27 bin dolara alıcı buldu. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T10:39+0300
2021-10-29T10:39+0300
yaşam
açık artırma
pink floyd
satış
müzayede
gitar
syd barrett
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050292021_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_55b6dbb35757bb7fbb2e3bcea6adff14.jpg
Dünyaca ünlü progressive rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı, İngiltere'deki Cheffins müzayede evinde yapılan açık artırmayla yaklaşık 20 bin pound'a (27 bin dolar civarı) satıldı.Müzayede evinden yapılan açıklamada, "Cambridge'de ikamet eden ve Pink Floyd'un kurucusu Roger 'Syd' Barrett'a ait olan 12 telli Yamaha gitar, 28 Ekim Perşembe günü Cheffins Art &amp; Design Sale'de 19 bin 920 pound karşılığında satıldı" ifadelerine yer verildi.Gitarın alınış fiyatının açık artırmada satıldığı miktardan iki kat daha az olduğu tahmin ediliyor.Müzisyenin gitarı satan yeğeni Mark Barrett'a göre alınan para, ruh sağlığı ve yaşlılara yardım STK'larına aktarılacak.Öte yandan Cheffins müzayede evi, Syd Barrett'in bahçe masası ve bir okul fotoğrafının da açık artırmayla satışa çıkarıldığını belirtti.Masa, gitarı alan kişiye yaklaşık 2 bin pound'a satıldı.Geçen aylarda Barrett'in 'Vazodaki Turuncu Dahlias' adlı tablosu, müzayedede 28 bin pound'a alıcı bulmuştu.Yetenekli gitarist Syd Barrett, 7 Temmuz 2006'da Cambridge'de hayatını kaybetmişti. Müzisyen, ölmeden evvel uzun bir zamandır şeker hastalığıyla mücadele ediyordu.
https://tr.sputniknews.com/20211022/hurrem-sultanin-portresi-londrada-acik-artirmaya-sunuluyor-1050084948.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050292021_41:0:941:675_1920x0_80_0_0_e2ad1b5682817692034a55ccecde4632.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
açık artırma, pink floyd, satış, müzayede, gitar, syd barrett

Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı açık artırmayla 27 bin dolara satıldı

10:39 29.10.2021
© Fotoğraf : Keystone FeaturesPink Floyd - Syd Barrett
Pink Floyd - Syd Barrett - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Fotoğraf : Keystone Features
Abone ol
Efsanevi İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı, yapılan müzayedede yaklaşık 27 bin dolara alıcı buldu.
Dünyaca ünlü progressive rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı, İngiltere'deki Cheffins müzayede evinde yapılan açık artırmayla yaklaşık 20 bin pound'a (27 bin dolar civarı) satıldı.
Müzayede evinden yapılan açıklamada, "Cambridge'de ikamet eden ve Pink Floyd'un kurucusu Roger 'Syd' Barrett'a ait olan 12 telli Yamaha gitar, 28 Ekim Perşembe günü Cheffins Art & Design Sale'de 19 bin 920 pound karşılığında satıldı" ifadelerine yer verildi.
Gitarın alınış fiyatının açık artırmada satıldığı miktardan iki kat daha az olduğu tahmin ediliyor.
Müzisyenin gitarı satan yeğeni Mark Barrett'a göre alınan para, ruh sağlığı ve yaşlılara yardım STK'larına aktarılacak.
Öte yandan Cheffins müzayede evi, Syd Barrett'in bahçe masası ve bir okul fotoğrafının da açık artırmayla satışa çıkarıldığını belirtti.
Masa, gitarı alan kişiye yaklaşık 2 bin pound'a satıldı.
Geçen aylarda Barrett'in 'Vazodaki Turuncu Dahlias' adlı tablosu, müzayedede 28 bin pound'a alıcı bulmuştu.
Yetenekli gitarist Syd Barrett, 7 Temmuz 2006'da Cambridge'de hayatını kaybetmişti. Müzisyen, ölmeden evvel uzun bir zamandır şeker hastalığıyla mücadele ediyordu.
hürrem sultan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
YAŞAM
Hürrem Sultan'ın portresi Londra'da açık artırmaya sunuluyor
22 Ekim, 15:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:25TURKOVAC'ın etkinliği BioNTech olanlarda da araştırılacak
11:15Hiç gitmediği illerden 4 trafik cezası geldi
11:14Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kuran şoföre ceza
11:13250 bin dolar ödeyerek gayrimenkul alan 19 bin kişi TC vatandaşı oldu
10:53Habertürk yazarı: Taksi meselesi çözülmeli, yoksa bu inat AK Parti’ye İstanbul’da kaybettirecek
10:47Politico: ABD, Biden-Putin zirvesinden çok kısa süre önce hipersonik füze denemesini erteledi
10:44Güney Kore'de kadınlar, Squid Game dizisini boykot ediyor: Cinsiyet eşitsizliğini normalleştiriyor
10:41Adana usulü Squid Game: Büyük ödül Adana Kebap
10:39Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı açık artırmayla 27 bin dolara satıldı
10:33Fırat: Bazı devlet başkanları ikili görüşmelerinde Erdoğan’ın önüne Kavala’nın durumunu koydu
10:15Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti: Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız
10:15ABD'de Trump döneminde çocuklarından zorla ayrılan göçmen ailelere 450 bin dolar tazminat ödenecek
09:59TBMM Başkanı Şentop: Berberoğlu'nun yargılanmasında pek çok hukuka aykırılıklar yapılmıştır
09:44Pentagon: Tüm müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik silah tedarik kısıtlamalarını kaldırmasını istiyoruz
09:28Arjantin'de halk, IMF karşıtı eylem düzenledi
09:27Metiner: CHP bugün HDP tarafından siyaseten rehin alınmış durumda
09:26Rekabet Kurumu 'fahiş fiyat' soruşturmasını tamamladı: 6 zincir markete para cezası
09:23Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün statüsü değiştirildi
09:13Sudan'daki darbenin lideri Abdulfettah Burhan: En geç bir hafta içinde başbakan atanacak
08:49Resmi Gazete'te yayınlandı: 30 kamu arazisi daha özelleştirilecek