https://tr.sputniknews.com/20211029/pink-floydun-kurucularindan-syd-barrettin-gitari-acik-artirmayla-27-bin-dolara-satildi-1050292050.html

Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı açık artırmayla 27 bin dolara satıldı

Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı açık artırmayla 27 bin dolara satıldı

Efsanevi İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı, yapılan müzayedede yaklaşık 27 bin dolara alıcı buldu. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T10:39+0300

2021-10-29T10:39+0300

2021-10-29T10:39+0300

yaşam

açık artırma

pink floyd

satış

müzayede

gitar

syd barrett

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Dünyaca ünlü progressive rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı, İngiltere'deki Cheffins müzayede evinde yapılan açık artırmayla yaklaşık 20 bin pound'a (27 bin dolar civarı) satıldı.Müzayede evinden yapılan açıklamada, "Cambridge'de ikamet eden ve Pink Floyd'un kurucusu Roger 'Syd' Barrett'a ait olan 12 telli Yamaha gitar, 28 Ekim Perşembe günü Cheffins Art & Design Sale'de 19 bin 920 pound karşılığında satıldı" ifadelerine yer verildi.Gitarın alınış fiyatının açık artırmada satıldığı miktardan iki kat daha az olduğu tahmin ediliyor.Müzisyenin gitarı satan yeğeni Mark Barrett'a göre alınan para, ruh sağlığı ve yaşlılara yardım STK'larına aktarılacak.Öte yandan Cheffins müzayede evi, Syd Barrett'in bahçe masası ve bir okul fotoğrafının da açık artırmayla satışa çıkarıldığını belirtti.Masa, gitarı alan kişiye yaklaşık 2 bin pound'a satıldı.Geçen aylarda Barrett'in 'Vazodaki Turuncu Dahlias' adlı tablosu, müzayedede 28 bin pound'a alıcı bulmuştu.Yetenekli gitarist Syd Barrett, 7 Temmuz 2006'da Cambridge'de hayatını kaybetmişti. Müzisyen, ölmeden evvel uzun bir zamandır şeker hastalığıyla mücadele ediyordu.

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