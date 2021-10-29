https://tr.sputniknews.com/20211029/rdif-israilin-sputnik-v-kararini-memnuniyetle-karsiladi-1050289070.html

RDIF, İsrail'in Sputnik V kararını memnuniyetle karşıladı

RDIF, İsrail'in Sputnik V kararını memnuniyetle karşıladı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısına izin vermesi beklenen İsrail'in kararından memnun olduklarını açıkladı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T07:16+0300

2021-10-29T07:16+0300

2021-10-29T07:15+0300

koronavirüs

rusya

israil

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

sputnik v

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İsrail, Rusya'nın koronavirüse karşı Sputnik V aşısını tanıması ve aşılananların Kasım ortasından itibaren ülkeye girmesine izin vermesi bekleniyor. Günlük koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Rusya 'kırmızı listeye' girerse tarih ertelenebilir.Böylece İsrail, Rus aşısı ile aşılananların ülkeye girişini onaylayan 100 ülke arasındaki yerini aldı.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), İsrail'in Sputnik V'i tanımasını memnuniyetle karşıladı ve aşı ayrımcılığına son verilmesi çağrısında bulundu. 28 Ekim'de yayınlanan bir basın açıklamasında RDIF, sınırlarını Rus aşısıyla aşılananlara açmayı seçen ülkelerin turizmlerinin canlanacağını ve bunun ekonomilerinin daha hızlı toparlanmasına yardımcı olacağını vurguladı. RDIF toplam 31 ülkenin Sputnik V ile aşılananlar için koronavirüs ile ilgili ek bir gerekliliği olmadığını, ek 50 ülkenin ise negatif PCR testleri veya pozitif antikor testi şartı koştuğunu belirtti. 20 ülke ise, Sputnik V aşılı ziyaretçilerin varışta karantinaya alınmasını şart koşuyor.İsrail Turizm Bakanı Konstantin Razvozov, Sputnik V aşısının 15 Kasım'da tescil edileceğini ve o tarihten itibaren Sputnik V aşılı turistleri kabul edeceklerini söyleyerek, "Sputnik V aşısının İsrail tarafından tanınması konusu, başbakan ve sağlık bakanının dünkü toplantısında gündeme geldi, aşının 15 Kasım'da İsrail tarafından onaylanacağı belirtildi" demişti.

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rusya, israil, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik v