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Tonga'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Tonga'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Ada ülkesi Tonga, Yeni Zelanda'dan gelen bir yolcunun test sonucunun pozitif çıkmasıyla ilk Kovid-19 vakasını bildirdi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T15:04+0300
2021-10-29T15:04+0300
koronavirüs
yeni zelanda
sağlık
tonga
ada
tespit
vaka
pandemi
ilk
vaka sayısı
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Fiji'nin doğusunda, Yeni Zelanda'nın kuzeyinde yer alan ada ülkesi Tonga'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'dan gelen 215 kişinin arasında yer alan ve otel karantinasında bulunan bir yolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Yeni Zelandalı sağlık yetkilileri de Tonga'ya seyahat eden kişinin iki doz aşı yaptırdığını, konuyla önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı verebilmek için Tongalı meslektaşlarıyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.Yaklaşık 106 bin nüfusu bulanan Tonga'da halkın yaklaşık yüzde 31'i tamamen aşılanırken, yüzde 48'i ise en az bir doz aşı yaptırdı.
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yeni zelanda, sağlık, tonga, ada, tespit, vaka, pandemi, ilk, vaka sayısı

Tonga'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

15:04 29.10.2021
© WikipediaTonga'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Tonga'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Wikipedia
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Ada ülkesi Tonga, Yeni Zelanda'dan gelen bir yolcunun test sonucunun pozitif çıkmasıyla ilk Kovid-19 vakasını bildirdi.
Fiji'nin doğusunda, Yeni Zelanda'nın kuzeyinde yer alan ada ülkesi Tonga'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi.
Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'dan gelen 215 kişinin arasında yer alan ve otel karantinasında bulunan bir yolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Yeni Zelandalı sağlık yetkilileri de Tonga'ya seyahat eden kişinin iki doz aşı yaptırdığını, konuyla önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı verebilmek için Tongalı meslektaşlarıyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.
Yaklaşık 106 bin nüfusu bulanan Tonga'da halkın yaklaşık yüzde 31'i tamamen aşılanırken, yüzde 48'i ise en az bir doz aşı yaptırdı.
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