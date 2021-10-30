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https://tr.sputniknews.com/20211030/antalyanin-yuksek-kesimlerine-kar-yagdi-1050327717.html
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar etkili oldu. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T15:49+0300
2021-10-30T15:49+0300
yaşam
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Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.Mahalle sakinlerinden Yaşar Emre Kaya, sabah saatlerinde başlayan yağıştan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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antalya, kar, kaş

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

15:49 30.10.2021
© AAAntalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© AA
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Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar etkili oldu.
Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.
© AAAntalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
© AA
Mahalle sakinlerinden Yaşar Emre Kaya, sabah saatlerinde başlayan yağıştan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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