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Araştırma: Koronavirüs belirtisi göstermeyen 4 kişiden biri zatürre oluyor
Araştırma: Koronavirüs belirtisi göstermeyen 4 kişiden biri zatürre oluyor
Japonya'da yapılan bir araştırma, Kovid-19'a yakalanan ancak semptom göstermeyen her 4 kişiden birinin zatürre olduğunu ortaya koydu. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T12:23+0300
2021-10-30T12:23+0300
koronavirüs
japonya
zatürre
koronavirüs
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Koronavirüs vaka sayılarında son haftalarda keskin bir düşüş yaşanan Japonya'da Wakayama eyaleti yönetiminin yaptığı bir araştırma, virüsün neden olduğu riski ortaya koydu.Ülkedeki beşinci Kovid-19 dalgası dahil olmak üzere testi pozitif sonuç veren 5 bin 169 kişiyi mercek altına alan uzmanlar, bin 199’unun test sürecinde hiçbir belirti göstermediğini fark etti. Hiçbir belirti göstermeyen söz konusu hastaların 4’te birine daha sonra zatürre teşhisi konduğu belirlenirken, 76 kişide ise oksijen tedavisi gerektiren ciddi semptomlar oluştuğu tespit edildi. Gruptan 20 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.Asemptomatik hastalara uyarıAraştırmanın semptomsuz hastaların bile ciddi sağlık riski altına girebileceğini ortaya koyduğuna dikkat çeken uzmanlar, kişilerin sağlık durumundaki değişiklikleri erken bir aşamada tespit etmenin önemli olduğunu vurguladı. Hızlı teşhis ve müdahalenin hayat kurtarabileceği belirtildi.Vaka sayılarında düşüşJaponya’da ülke geneli günlük Kovid-19 vakalarının sayısı dün itibariyle 292’ye gerilerken, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 722 bin 715’e ulaştı. Ülkede şimdiye kadar 18 bin 266 kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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japonya, zatürre, koronavirüs

Araştırma: Koronavirüs belirtisi göstermeyen 4 kişiden biri zatürre oluyor

12:23 30.10.2021
© AATürkiye'de son 24 saatte 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© AA
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Japonya'da yapılan bir araştırma, Kovid-19'a yakalanan ancak semptom göstermeyen her 4 kişiden birinin zatürre olduğunu ortaya koydu.
Koronavirüs vaka sayılarında son haftalarda keskin bir düşüş yaşanan Japonya'da Wakayama eyaleti yönetiminin yaptığı bir araştırma, virüsün neden olduğu riski ortaya koydu.
Ülkedeki beşinci Kovid-19 dalgası dahil olmak üzere testi pozitif sonuç veren 5 bin 169 kişiyi mercek altına alan uzmanlar, bin 199’unun test sürecinde hiçbir belirti göstermediğini fark etti.
Hiçbir belirti göstermeyen söz konusu hastaların 4’te birine daha sonra zatürre teşhisi konduğu belirlenirken, 76 kişide ise oksijen tedavisi gerektiren ciddi semptomlar oluştuğu tespit edildi. Gruptan 20 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Asemptomatik hastalara uyarı

Araştırmanın semptomsuz hastaların bile ciddi sağlık riski altına girebileceğini ortaya koyduğuna dikkat çeken uzmanlar, kişilerin sağlık durumundaki değişiklikleri erken bir aşamada tespit etmenin önemli olduğunu vurguladı. Hızlı teşhis ve müdahalenin hayat kurtarabileceği belirtildi.

Vaka sayılarında düşüş

Japonya’da ülke geneli günlük Kovid-19 vakalarının sayısı dün itibariyle 292’ye gerilerken, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 722 bin 715’e ulaştı. Ülkede şimdiye kadar 18 bin 266 kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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