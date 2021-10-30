https://tr.sputniknews.com/20211030/arastirma-koronavirus-belirtisi-gostermeyen-4-kisiden-biri-zaturre-oluyor-1050323221.html

Araştırma: Koronavirüs belirtisi göstermeyen 4 kişiden biri zatürre oluyor

Araştırma: Koronavirüs belirtisi göstermeyen 4 kişiden biri zatürre oluyor

Japonya'da yapılan bir araştırma, Kovid-19'a yakalanan ancak semptom göstermeyen her 4 kişiden birinin zatürre olduğunu ortaya koydu. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T12:23+0300

2021-10-30T12:23+0300

2021-10-30T12:23+0300

koronavirüs

japonya

zatürre

koronavirüs

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Koronavirüs vaka sayılarında son haftalarda keskin bir düşüş yaşanan Japonya'da Wakayama eyaleti yönetiminin yaptığı bir araştırma, virüsün neden olduğu riski ortaya koydu.Ülkedeki beşinci Kovid-19 dalgası dahil olmak üzere testi pozitif sonuç veren 5 bin 169 kişiyi mercek altına alan uzmanlar, bin 199’unun test sürecinde hiçbir belirti göstermediğini fark etti. Hiçbir belirti göstermeyen söz konusu hastaların 4’te birine daha sonra zatürre teşhisi konduğu belirlenirken, 76 kişide ise oksijen tedavisi gerektiren ciddi semptomlar oluştuğu tespit edildi. Gruptan 20 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.Asemptomatik hastalara uyarıAraştırmanın semptomsuz hastaların bile ciddi sağlık riski altına girebileceğini ortaya koyduğuna dikkat çeken uzmanlar, kişilerin sağlık durumundaki değişiklikleri erken bir aşamada tespit etmenin önemli olduğunu vurguladı. Hızlı teşhis ve müdahalenin hayat kurtarabileceği belirtildi.Vaka sayılarında düşüşJaponya’da ülke geneli günlük Kovid-19 vakalarının sayısı dün itibariyle 292’ye gerilerken, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 722 bin 715’e ulaştı. Ülkede şimdiye kadar 18 bin 266 kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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japonya, zatürre, koronavirüs