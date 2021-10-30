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Galata Kulesi'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel görsel şölen
Galata Kulesi'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel görsel şölen
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellerle kutlandı. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T00:39+0300
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yaşam
29 ekim cumhuriyet bayramı
kutlama
galata kulesi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin görsellerin yer aldığı video kuleye yansıtıldı.Galata Kulesi'ne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuruna binişiyle başlayan, İstiklal Harbi boyunca Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yanı sıra kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla verilen büyük mücadeleyi anlatan görseller, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce özel olarak hazırlanan metin eşliğinde aktarıldı.
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29 ekim cumhuriyet bayramı, kutlama, galata kulesi

Galata Kulesi'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel görsel şölen

00:39 30.10.2021
© AAGalata Kulesi
Galata Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© AA
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellerle kutlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin görsellerin yer aldığı video kuleye yansıtıldı.
Galata Kulesi'ne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuruna binişiyle başlayan, İstiklal Harbi boyunca Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yanı sıra kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla verilen büyük mücadeleyi anlatan görseller, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce özel olarak hazırlanan metin eşliğinde aktarıldı.
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