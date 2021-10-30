https://tr.sputniknews.com/20211030/ilker-basbugdan-14-generalin-tutuklanmasina-tepki-yuregim-yaniyor-1050329690.html

İlker Başbuğ'dan 14 generalin tutuklanmasına tepki: Yüreğim yanıyor

İlker Başbuğ'dan 14 generalin tutuklanmasına tepki: Yüreğim yanıyor

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 14 emekli generalin tutuklandığı '28 Şubat davası'na değinerek "Adil olmayan bir yargılama sonunda 14 emekli komutan... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T17:58+0300

2021-10-30T17:58+0300

2021-10-30T17:58+0300

türkiye

ilker başbuğ

general

dava

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Uğur Dündar'ın sunduğu, TELE1’de yayınlanan Demokrasi Arenası programının konuğu 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ oldu.Sözcü'nün aktardığı habere göre programda 14 emekli generalin tutuklandığı 28 Şubat davasına değinen Başbuğ, “Adil olmayan bir yargılama sonunda 14 emekli komutan bugün cezaevlerinde. Bir FETÖ'cü savcının hazırladığı iddianameye dayanarak bu arkadaşlarımız yargılandı ve cezaevine kondu. Yüreğim yanıyor” dedi.Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruları ele almasını ümit ettiğini belirten Başbuğ, “Umarım bu değerli arkadaşlarımın cezaevinde çektiği eziyete son verilir” ifadelerini kullandı.

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ilker başbuğ, general, dava