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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu
İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında sürüklenen kargo gemisi kıyıya metreler kala durdu. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T15:44+0300
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istanbul boğazı
türkiye
üsküdar
kargo gemisi
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İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi makine arızası nedeniyle sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.
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istanbul boğazı, üsküdar, kargo gemisi

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu

15:44 30.10.2021 (güncellendi: 16:02 30.10.2021)
© İHAİstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© İHA
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İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında sürüklenen kargo gemisi kıyıya metreler kala durdu.
İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Gemi kıyıya metreler kala durdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.
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