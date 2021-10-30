İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu

İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi makine arızası nedeniyle sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.
İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında sürüklenen kargo gemisi kıyıya metreler kala durdu.
İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Gemi kıyıya metreler kala durdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.
İstanbul Boğazı Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. İşte ilk görüntüler