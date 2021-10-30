https://tr.sputniknews.com/20211030/izmir-depreminin-yildonumu-canim-teyzem-teyzelerin-kiymetini-bilmek-gerek-teyzeler-ozeldir-1050332914.html

İzmir depreminin yıldönümü: 'Canım teyzem, teyzelerin kıymetini bilmek gerek, teyzeler özeldir'

İzmir depreminin yıldönümü: 'Canım teyzem, teyzelerin kıymetini bilmek gerek, teyzeler özeldir'

İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in merhum annesi Fidan Keskin Gezgin'in mezarına bir çocuk tarafından not... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T21:01+0300

2021-10-30T21:01+0300

2021-10-30T21:04+0300

türkiye

rıza bey apartmanı

izmir depremi

ayda gezgin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050332889_0:309:801:759_1920x0_80_0_0_98bc36a5e81ec8a54dc0ac15ece6ad9f.jpg

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise Hacılarkırı Mezarlığına giderek dualar etti.Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in merhum annesi 40 yaşındaki Fidan Keskin Gezgin'in mezar taşına ise bir çocuk tarafından not bırakıldı. Merhum Gezgin'e "Teyze" diye hitap eden Ada Amaç isimli çocuğun, "Canım teyzem; teyzelerin kıymetini bilmek gerek. Teyzeler özeldir. Biz onları seversek onlar da bizi sever" yazılı kağıda resim de çizdiği görüldü.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rıza bey apartmanı, izmir depremi, ayda gezgin