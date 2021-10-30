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İzmir depreminin yıldönümü: 'Canım teyzem, teyzelerin kıymetini bilmek gerek, teyzeler özeldir'
İzmir depreminin yıldönümü: 'Canım teyzem, teyzelerin kıymetini bilmek gerek, teyzeler özeldir'
İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in merhum annesi Fidan Keskin Gezgin'in mezarına bir çocuk tarafından not... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T21:01+0300
2021-10-30T21:04+0300
türkiye
rıza bey apartmanı
izmir depremi
ayda gezgin
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İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise Hacılarkırı Mezarlığına giderek dualar etti.Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in merhum annesi 40 yaşındaki Fidan Keskin Gezgin'in mezar taşına ise bir çocuk tarafından not bırakıldı. Merhum Gezgin'e "Teyze" diye hitap eden Ada Amaç isimli çocuğun, "Canım teyzem; teyzelerin kıymetini bilmek gerek. Teyzeler özeldir. Biz onları seversek onlar da bizi sever" yazılı kağıda resim de çizdiği görüldü.
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rıza bey apartmanı, izmir depremi, ayda gezgin

İzmir depreminin yıldönümü: 'Canım teyzem, teyzelerin kıymetini bilmek gerek, teyzeler özeldir'

21:01 30.10.2021 (güncellendi: 21:04 30.10.2021)
© İHAAyda'nın annesinin mezarına bırakılan not
Ayda'nın annesinin mezarına bırakılan not - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© İHA
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İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in merhum annesi Fidan Keskin Gezgin'in mezarına bir çocuk tarafından not bırakıldı.
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise Hacılarkırı Mezarlığına giderek dualar etti.
Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in merhum annesi 40 yaşındaki Fidan Keskin Gezgin'in mezar taşına ise bir çocuk tarafından not bırakıldı. Merhum Gezgin'e "Teyze" diye hitap eden Ada Amaç isimli çocuğun, "Canım teyzem; teyzelerin kıymetini bilmek gerek. Teyzeler özeldir. Biz onları seversek onlar da bizi sever" yazılı kağıda resim de çizdiği görüldü.
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