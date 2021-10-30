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RTÜK'ün 25 tuvalet ve 3 duşu 1 milyon TL'ye yenilenecek
RTÜK'ün 25 tuvalet ve 3 duşu 1 milyon TL'ye yenilenecek
RTÜK, Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenilenmesi için bir ihale düzenledi. İhaleyle RTÜK’ün kasasından tam 1 milyon 39 bin TL çıktı. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
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Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, RTÜK 8 Ekim tarihinde “RTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi” ihalesi düzenledi. Bu ihaleyle Çankaya Bilkent’te bulunan RTÜK’ün Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenileneceği açıklandı.İhaleyi, 1 milyon 39 bin TL teklif veren Talha Ekmen’in aldığı açıklanırken tuvalet ve duşların 60 gün içerisinde yenilenmesi istendi.
https://tr.sputniknews.com/20211028/rtuk-tugvayi-kucuk-dusurdugu-gerekcesiyle-halk-tvye-ceza-verdi-1050251039.html
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rtük, tuvalet, ihale

RTÜK'ün 25 tuvalet ve 3 duşu 1 milyon TL'ye yenilenecek

11:36 30.10.2021
© AARTÜK
RTÜK - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© AA
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RTÜK, Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenilenmesi için bir ihale düzenledi. İhaleyle RTÜK’ün kasasından tam 1 milyon 39 bin TL çıktı.
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, RTÜK 8 Ekim tarihinde “RTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi” ihalesi düzenledi.
Bu ihaleyle Çankaya Bilkent’te bulunan RTÜK’ün Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenileneceği açıklandı.
İhaleyi, 1 milyon 39 bin TL teklif veren Talha Ekmen’in aldığı açıklanırken tuvalet ve duşların 60 gün içerisinde yenilenmesi istendi.
© Kamu İhale BülteniRTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi
RTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
RTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi
© Kamu İhale Bülteni
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