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https://tr.sputniknews.com/20211030/rtukun-25-tuvalet-ve-3-dusu-1-milyon-tlye-yenilenecek-1050322536.html
RTÜK'ün 25 tuvalet ve 3 duşu 1 milyon TL'ye yenilenecek
RTÜK'ün 25 tuvalet ve 3 duşu 1 milyon TL'ye yenilenecek
RTÜK, Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenilenmesi için bir ihale düzenledi. İhaleyle RTÜK’ün kasasından tam 1 milyon 39 bin TL çıktı. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T11:36+0300
2021-10-30T11:36+0300
2021-10-30T11:36+0300
türkiye
rtük
tuvalet
ihale
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Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, RTÜK 8 Ekim tarihinde “RTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi” ihalesi düzenledi. Bu ihaleyle Çankaya Bilkent’te bulunan RTÜK’ün Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenileneceği açıklandı.İhaleyi, 1 milyon 39 bin TL teklif veren Talha Ekmen’in aldığı açıklanırken tuvalet ve duşların 60 gün içerisinde yenilenmesi istendi.
https://tr.sputniknews.com/20211028/rtuk-tugvayi-kucuk-dusurdugu-gerekcesiyle-halk-tvye-ceza-verdi-1050251039.html
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rtük, tuvalet, ihale
RTÜK'ün 25 tuvalet ve 3 duşu 1 milyon TL'ye yenilenecek
RTÜK, Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenilenmesi için bir ihale düzenledi. İhaleyle RTÜK’ün kasasından tam 1 milyon 39 bin TL çıktı.
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, RTÜK 8 Ekim tarihinde “RTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi”
ihalesi düzenledi.
Bu ihaleyle Çankaya Bilkent’te bulunan RTÜK’ün Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenileneceği açıklandı.
İhaleyi, 1 milyon 39 bin TL teklif veren Talha Ekmen’in aldığı açıklanırken tuvalet ve duşların 60 gün içerisinde yenilenmesi istendi.