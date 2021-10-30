https://tr.sputniknews.com/20211030/rusya-saglik-bakani-murasko-sputnik-light-guclendirici-asi-olarak-kullanilmali-1050329502.html
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik Light güçlendirici aşı olarak kullanılmalı
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik Light güçlendirici aşı olarak kullanılmalı
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik Light aşısının, aşının her iki dozunun ardından güçlendirici aşı olarak yaptırılması gerektiğini söyledi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T17:56+0300
2021-10-30T17:56+0300
2021-10-30T17:56+0300
koronavirüs
mihail muraşko
aşı
koronavirüs
sputnik light
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Muraşko, “Sputnik Light, güçlendirici ek aşı olarak kullanılmalı. Bağışıklığın, aşılamanın iki aşamasından sonra daha kaliteli oluştuğunu görüyoruz ve bu, sağlığın korunması açısından temel önemde” dedi.Muraşko, koronavirüse karşı aşıya bir zorunluluk olarak yaklaşılması gerektiğini belirterek, “Bugün, ‘aşı olmak için zamanım olmadı’ ifadesi bir argüman değil, bu nedenle bu konuya mutlak bir zorunluluk olarak yaklaşmamız gerekiyor. Araç muayenesini yaptırıyoruz, ancak kendi vicudumuzu korumak istemiyoruz. Bu, kabul edilemez bir şey” diye konuştu.Muraşko, QR kodları da dahil olmak üzere, ciddi kısıtlayıcı önlemlerin getirildiği bölgelerde koronavirüs insidansındaki artış oranının düştüğüne vurgu yaparak, “QR kodları ile erişim de dahil olmak üzere, ciddi kısıtlayıcı önlemlerin getirildiği yerlerde, vaka artış hızının düştüğünü görüyoruz. Bu iyi bir sonuç, ancak hastalığın yayılmasını mutlaka engellememiz gerekiyor” dedi.Muraşko, salgının yeni dalgasında çocuklar arasında vaka sayısının artığına dikkat çekerek, “Koronovirüsün yeni dalgasında 18 yaş altı hasta sayısında artış gözlemliyoruz. Ülke genelinde yaklaşık 60 bin çocuk tedavi görüyor” ifadesini kullandı.
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mihail muraşko, aşı, koronavirüs, sputnik light
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik Light güçlendirici aşı olarak kullanılmalı
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik Light aşısının, aşının her iki dozunun ardından güçlendirici aşı olarak yaptırılması gerektiğini söyledi.
Muraşko, “Sputnik Light, güçlendirici ek aşı olarak kullanılmalı. Bağışıklığın, aşılamanın iki aşamasından sonra daha kaliteli oluştuğunu görüyoruz ve bu, sağlığın korunması açısından temel önemde” dedi.
Muraşko, koronavirüse karşı aşıya bir zorunluluk olarak yaklaşılması gerektiğini belirterek, “Bugün, ‘aşı olmak için zamanım olmadı’ ifadesi bir argüman değil, bu nedenle bu konuya mutlak bir zorunluluk olarak yaklaşmamız gerekiyor. Araç muayenesini yaptırıyoruz, ancak kendi vicudumuzu korumak istemiyoruz. Bu, kabul edilemez bir şey” diye konuştu.
Muraşko, QR kodları da dahil olmak üzere, ciddi kısıtlayıcı önlemlerin getirildiği bölgelerde koronavirüs insidansındaki artış oranının düştüğüne vurgu yaparak, “QR kodları ile erişim de dahil olmak üzere, ciddi kısıtlayıcı önlemlerin getirildiği yerlerde, vaka artış hızının düştüğünü görüyoruz. Bu iyi bir sonuç, ancak hastalığın yayılmasını mutlaka engellememiz gerekiyor” dedi.
Muraşko, salgının yeni dalgasında çocuklar arasında vaka sayısının artığına dikkat çekerek, “Koronovirüsün yeni dalgasında 18 yaş altı hasta sayısında artış gözlemliyoruz. Ülke genelinde yaklaşık 60 bin çocuk tedavi görüyor” ifadesini kullandı.