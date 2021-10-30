https://tr.sputniknews.com/20211030/yalova-valisi-erol-ulemanin-izinde-gittigi-muddetce-milletin-dunu-de-yarini-da-guzel-olmustur-1050317486.html

Yalova Valisi Erol: Ulemanın izinde gittiği müddetçe milletin dünü de yarını da güzel olmuştur

Yalova Valisi Erol: Ulemanın izinde gittiği müddetçe milletin dünü de yarını da güzel olmuştur

Yalova Üniversitesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde konuşan Yalova Valisi Muammer Erol'un “Ulemanın izinde gittiği müddetçe milletin dünü de yarını... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T00:35+0300

2021-10-30T00:35+0300

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türkiye

yalova

29 ekim cumhuriyet bayramı

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Yalova Üniversitesi’nde dün düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği, protokol ve öğrencilerin katılımıyla Merkez Yerleşke giriş kapısı önünden Cumhuriyet Yürüyüşü ile başladı.Vali Muammer Erol, Öğrenci Yaşam Merkezi'nde yaptığı konuşmasına, “Ulemanın izinde gittiği müddetçe milletlerin dünü de yarını da güzel olmuştur, olacaktır. Gençlerimize istikbalimize, milli değerlerimize sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Vali Erol'a CHP'li Başarır'dan tepkiCHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki konuşmasında “Ulemanın izinde gittiği müddetçe milletin dünü de yarını da güzel olmuştur” sözlerini dile getiren Yalova Valisi Muammer Erol'a sert tepki verdi.Cumhuriyetin bilim, çağdaşlık, uygarlık, halkın egemenliği olduğunu ifade eden CHP'li Başarır, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenler bilimin, ilimin izinden gidenlerdir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına almamak için , ‘ulemanın izinden gidenler' diyerek söze başlayan Yalova Valisini şiddetle kınıyorum. Yalova Valisi hangi yüzyılda kalmıştır. Bu ülkenin bir valisi, bu ülkenin kurtarıcısının adını ağzına almaktan imtina ediyorsa çok yazık.Sayın Vali, bu ülkenin dünü ve yarını aydınlıksa bunu Atatürk’e borçlusun” dedi.'Bu millet ulemanın değil, Atatürk'ün izindedir'Başarır Yalova Valisi'ni şu sözlerle eleştirdi:

türkiye

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yalova, 29 ekim cumhuriyet bayramı