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https://tr.sputniknews.com/20211031/9-bogazici-film-festivalinde-oduller-sahiplerini-buldu-1050337076.html
'9. Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
'9. Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
"9. Boğaziçi Film Festivali"nde yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T02:21+0300
2021-10-31T02:21+0300
yaşam
türkiye
film festivali
boğaziçi
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Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen festival, Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.Açılışını Bosnalı yönetmen Danis Tanoviç'in "Not So Friendly Neighbourhood Affair" filmiyle yapan ve 23-30 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşan festivalin ödül töreninde, "Ulusal Kısa Kurmaca", "Ulusal Kısa Belgesel", "Uluslararası Kısa Kurmaca" ve "Uluslararası Kısa Belgesel" film yarışmalarının kazananları açıklandı.Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç, törenin açılışında yaptığı konuşmada, festivale katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, yorucu ama başarılı bir festival gerçekleştirdikleri değerlendirmesini yaptı.Bir festival düzenlemenin oldukça zor olduğuna değinen Kılıç, "Dışarıdan kolay ve eğlenceli gözükebiliyor. Ama işin içine girdiğinizde çok fazla emek, çok fazla uğraş, stres var. Umarım 10. yılımızda sizin karşınıza mutlu olarak çıkarız ve özel bir festival hazırlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, tören öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sinemayla dolu çok güzel bir hafta geçirdik. Salonların doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı ve birçok gösterimimiz kapalı gişe oynadı. Bu bize sevindirici bir gelişme." diye konuştu.Törende ayrıca onur ödülünü Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas'a takdim eden Şanlıer, Reygadas'ı "Zaman, ahlak, insan ve insanlığın medeniyetle olan sınavındaki yenilgileriyle seyircisine cesurca bir deneyim yaşatan Meksika sinemasının ve çağdaş sinemanın en önemli temsilcisi." ifadeleriyle tanımladı.Reygadas, ödülü aldıktan sonra "Teşekkür etmekten başka bir şey söylemeyeceğim, herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendimi Türkiye'de neredeyse ikinci evimde gibi hissediyorum." dedi.Yılın en iyi filmi, "Bağlılık Hasan" seçildiUlusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Yılın En İyi Filmi", Türkiye'nin 94. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği "Bağlılık Hasan" adlı yapım seçildi.Yönetmenler Çiğdem Vitrinel, Erdem Tepegöz, oyuncu Vildan Atasever ve görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış'tan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma jürisi başkanı yönetmen Reis Çelik, gerekçe olarak, "Seçimi yapmak zordu. Bir yönetmen ya da bir film, kendi inancını bile karşısına koyup sorgulayacak kadar kuvvetli bakabilmeli ve insanın derinliğine ve dünyanın yarattığı bütün kültüre bir katkı koymalı. Bütün filmlerde bu var ama dahasını aradık ve bunu 'Bağlılık Hasan' filminde bulduk." açıklamasını yaptı.Semih Kaplanoğlu ise ödülü aldıktan sonra şunları kaydetti:"En İyi Senaryo" ödülünün de sahibi olan "Bağlılık Hasan" filminin yanı sıra Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Koridor" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne Emel Göksu, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne ise "İki Şafak Arasında" filmindeki rolüyle Mücahit Koçak değer görüldü."En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülünün sahibi de "Bağlılık Hasan" filmiyle Özgür Eken'in, "En İyi Kurgu" ödülü "Okul Tıraşı" filminden Sercan Sezgin, Ferit Karahan ve Hayedeh Safiyari'nin oldu."FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü"nü yine "Koridor" filmiyle Zeynep Koray, Yunus Yunusoğlu ve İris Tahhuşoğlu, "Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü"nü de "İçimdeki Kahraman"la Sinan Sertel aldı.Ayrıca yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film'in katkılarıyla verilen 50 bin Türk liralık "En İyi İlk Film Ödülü"ne Selman Nacar'ın yönettiği "İki Şafak Arasında" adlı yapım değer görüldü.Uluslararası uzun metraj en iyi film 'Ripples of Life' olduAnne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe'den oluşan "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması" jürisi ise 50 bin Türk lirası değerindeki Altın Yunus Ödülü'nün sahibini yönetmen Wei Shujun'un "Ripples of Life" filmi olarak belirledi.Yarışmada, "Things Worth Weeping For" filmindeki rolüyle Nora Rainer-Miscinyei "En İyi Kadın Oyuncu", "Wild Roots" filmindeki rolüyle Gusztav Dietz de "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çağlar'ın Gusztav Dietz'e takdim edeceği ödülü, Dietz'in törene katılamaması sebebiyle filmin yönetmeni Hajni Kis teslim aldı."En İyi Yönetmen" ise "The Great Movement" filmi ile Kiro Russo seçildi. Jüri Özel Ödülü'ne de "Bebia My Only Desire" filmiyle Juja Dobrachkous değer görüldü.Kısa Kurmaca ve Kısa Belgesel ödülleri de sahiplerini buldu9. Boğaziçi Film Festivali'nin "Kısa Kurmaca Film Yarışması" ile "Kısa Belgesel Yarışması"nda toplam 70 bin Türk lirası değerinde ödüller dağıtıldı."En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film" "Akıntı", "En İyi Ulusal Kısa Belgesel" "İçtima", "En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film" "Neon Phantom", "En İyi Uluslararası Kısa Belgesel" de "Don't Hesitate To Come For A Visit, Mom" adlı yapım seçildi.Samir Karahoda'nın "Displaced" filmi 25 bin Türk lirası değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü'nün sahibi oldu. 5 bin lira değerindeki "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü" de Nuri Cihan Özdoğan'ın "Aynı Gecenin Laciverti" adlı kısa filmine verildi.Boshporus Film Lab Kazananları AçıklandıTRT’nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen Bosphorus Film Lab'ın kazananları da ödül töreninde açıklandı.Pitching Platformu'nda TRT Ortak Yapım Ödülü yapımcılığını Olena Yershova, yönetmenliğini Mustafa Kara'nın yaptığı "Mevsimlerin Ardında" adlı projeye giderken, "Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü" de yapımcılığını Burak Kaplan, yönetmenliğini Doğuş Algün'ün gerçekleştirdiği "Ölü Mevsimi" projesine verildi.Work in Progress kategorisinde ise 25 bin lira değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü", yapımcılığını Halil Kardaş, yönetmenliğini Bekir Bülbül'ün yaptığı "Bir Tutam Karanfil" adlı projesinin olurken, "CGV Mars Film Dağıtım Ödülü" ise yapımcılığını Alara Hamamcıoğlu, Sinan Kesova ve Arda Çiltepe ve yönetmenliğini Orçun Köksal’ın yaptığı "Bars" adlı projesine takdim edildi.Ödül törenine ayrıca Anadolu Ajansı Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'ın yanı sıra kültür, sanat ve sinema dünyasından birçok isim katıldı.
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türkiye, film festivali, boğaziçi

'9. Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

02:21 31.10.2021
© AA"9. Boğaziçi Film Festivali"nde yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini aldı.
9. Boğaziçi Film Festivalinde yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan filmi, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© AA
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"9. Boğaziçi Film Festivali"nde yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini aldı.
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen festival, Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.
Açılışını Bosnalı yönetmen Danis Tanoviç'in "Not So Friendly Neighbourhood Affair" filmiyle yapan ve 23-30 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşan festivalin ödül töreninde, "Ulusal Kısa Kurmaca", "Ulusal Kısa Belgesel", "Uluslararası Kısa Kurmaca" ve "Uluslararası Kısa Belgesel" film yarışmalarının kazananları açıklandı.
Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç, törenin açılışında yaptığı konuşmada, festivale katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, yorucu ama başarılı bir festival gerçekleştirdikleri değerlendirmesini yaptı.
Bir festival düzenlemenin oldukça zor olduğuna değinen Kılıç, "Dışarıdan kolay ve eğlenceli gözükebiliyor. Ama işin içine girdiğinizde çok fazla emek, çok fazla uğraş, stres var. Umarım 10. yılımızda sizin karşınıza mutlu olarak çıkarız ve özel bir festival hazırlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.
Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, tören öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sinemayla dolu çok güzel bir hafta geçirdik. Salonların doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı ve birçok gösterimimiz kapalı gişe oynadı. Bu bize sevindirici bir gelişme." diye konuştu.
Törende ayrıca onur ödülünü Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas'a takdim eden Şanlıer, Reygadas'ı "Zaman, ahlak, insan ve insanlığın medeniyetle olan sınavındaki yenilgileriyle seyircisine cesurca bir deneyim yaşatan Meksika sinemasının ve çağdaş sinemanın en önemli temsilcisi." ifadeleriyle tanımladı.
Reygadas, ödülü aldıktan sonra "Teşekkür etmekten başka bir şey söylemeyeceğim, herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendimi Türkiye'de neredeyse ikinci evimde gibi hissediyorum." dedi.

Yılın en iyi filmi, "Bağlılık Hasan" seçildi

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Yılın En İyi Filmi", Türkiye'nin 94. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği "Bağlılık Hasan" adlı yapım seçildi.
Yönetmenler Çiğdem Vitrinel, Erdem Tepegöz, oyuncu Vildan Atasever ve görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış'tan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma jürisi başkanı yönetmen Reis Çelik, gerekçe olarak, "Seçimi yapmak zordu. Bir yönetmen ya da bir film, kendi inancını bile karşısına koyup sorgulayacak kadar kuvvetli bakabilmeli ve insanın derinliğine ve dünyanın yarattığı bütün kültüre bir katkı koymalı. Bütün filmlerde bu var ama dahasını aradık ve bunu 'Bağlılık Hasan' filminde bulduk." açıklamasını yaptı.
Semih Kaplanoğlu ise ödülü aldıktan sonra şunları kaydetti:
"Reis Çelik ve jüriye, festivali gerçekleştirenlere, eşime, ortak yapımcıma ve filmde emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Günümüzde film yapmak, tüketilmesi zor filmler yapmak zorlaşıyor. Kültür endüstrisi bize her şeyi unutturuyor. Perdeler koyarak görmemizi zorlaştırıyor. Biz her zaman gerçeğin peşindeyiz. Amacımız, insanın gerçeğine ve ruhuna yolculuk, temas etmektir. Umarım film izleyen herkese geçer. Oyunculara da çok teşekkür ediyorum."
"En İyi Senaryo" ödülünün de sahibi olan "Bağlılık Hasan" filminin yanı sıra Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Koridor" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne Emel Göksu, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne ise "İki Şafak Arasında" filmindeki rolüyle Mücahit Koçak değer görüldü.
"En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülünün sahibi de "Bağlılık Hasan" filmiyle Özgür Eken'in, "En İyi Kurgu" ödülü "Okul Tıraşı" filminden Sercan Sezgin, Ferit Karahan ve Hayedeh Safiyari'nin oldu.
"FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü"nü yine "Koridor" filmiyle Zeynep Koray, Yunus Yunusoğlu ve İris Tahhuşoğlu, "Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü"nü de "İçimdeki Kahraman"la Sinan Sertel aldı.
Ayrıca yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film'in katkılarıyla verilen 50 bin Türk liralık "En İyi İlk Film Ödülü"ne Selman Nacar'ın yönettiği "İki Şafak Arasında" adlı yapım değer görüldü.

Uluslararası uzun metraj en iyi film 'Ripples of Life' oldu

Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe'den oluşan "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması" jürisi ise 50 bin Türk lirası değerindeki Altın Yunus Ödülü'nün sahibini yönetmen Wei Shujun'un "Ripples of Life" filmi olarak belirledi.
Yarışmada, "Things Worth Weeping For" filmindeki rolüyle Nora Rainer-Miscinyei "En İyi Kadın Oyuncu", "Wild Roots" filmindeki rolüyle Gusztav Dietz de "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çağlar'ın Gusztav Dietz'e takdim edeceği ödülü, Dietz'in törene katılamaması sebebiyle filmin yönetmeni Hajni Kis teslim aldı.
"En İyi Yönetmen" ise "The Great Movement" filmi ile Kiro Russo seçildi. Jüri Özel Ödülü'ne de "Bebia My Only Desire" filmiyle Juja Dobrachkous değer görüldü.

Kısa Kurmaca ve Kısa Belgesel ödülleri de sahiplerini buldu

9. Boğaziçi Film Festivali'nin "Kısa Kurmaca Film Yarışması" ile "Kısa Belgesel Yarışması"nda toplam 70 bin Türk lirası değerinde ödüller dağıtıldı.
"En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film" "Akıntı", "En İyi Ulusal Kısa Belgesel" "İçtima", "En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film" "Neon Phantom", "En İyi Uluslararası Kısa Belgesel" de "Don't Hesitate To Come For A Visit, Mom" adlı yapım seçildi.
Samir Karahoda'nın "Displaced" filmi 25 bin Türk lirası değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü'nün sahibi oldu. 5 bin lira değerindeki "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü" de Nuri Cihan Özdoğan'ın "Aynı Gecenin Laciverti" adlı kısa filmine verildi.

Boshporus Film Lab Kazananları Açıklandı

TRT’nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen Bosphorus Film Lab'ın kazananları da ödül töreninde açıklandı.
Pitching Platformu'nda TRT Ortak Yapım Ödülü yapımcılığını Olena Yershova, yönetmenliğini Mustafa Kara'nın yaptığı "Mevsimlerin Ardında" adlı projeye giderken, "Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü" de yapımcılığını Burak Kaplan, yönetmenliğini Doğuş Algün'ün gerçekleştirdiği "Ölü Mevsimi" projesine verildi.
Work in Progress kategorisinde ise 25 bin lira değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü", yapımcılığını Halil Kardaş, yönetmenliğini Bekir Bülbül'ün yaptığı "Bir Tutam Karanfil" adlı projesinin olurken, "CGV Mars Film Dağıtım Ödülü" ise yapımcılığını Alara Hamamcıoğlu, Sinan Kesova ve Arda Çiltepe ve yönetmenliğini Orçun Köksal’ın yaptığı "Bars" adlı projesine takdim edildi.
Ödül törenine ayrıca Anadolu Ajansı Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'ın yanı sıra kültür, sanat ve sinema dünyasından birçok isim katıldı.
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