https://tr.sputniknews.com/20211031/afyonkarahisar-belediye-baskani-herkes-binebilir-ama-muhalefet-asla-diye-yazmayi-dusunuyorum-1050347501.html

Afyonkarahisar Belediye Başkanı: 'Herkes binebilir ama muhalefet asla' diye yazmayı düşünüyorum

Afyonkarahisar Belediye Başkanı: 'Herkes binebilir ama muhalefet asla' diye yazmayı düşünüyorum

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tarihi Karahisar Kalesi’ne yapılacak teleferik projesiyle ilgili muhalefetin yolcu garantisi eleştirisine ilginç... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T15:45+0300

2021-10-31T15:45+0300

2021-10-31T16:15+0300

ak parti

chp

afyonkarahisar

teleferik

iyi parti

mehmet zeybek

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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısında belediyenin faaliyetlerini anlatan Başkan Zeybek, Karahisar Kalesi’ne yapılacak teleferik projesiyle ilgili yolcu garantisi verilmesine yönelik muhalefetin gösterdiği tepkiye ilginç sözlerle yanıt verdi: "Teleferik projemiz vardı. Kasım ayı içerisinde yıllık yolcu garantisi ile inşallah ihaleye çıkıyoruz. Bazıları bunu farklı anlıyorlar. CHP ve İYİ Parti başkanları 'Buradan zarar edilirse bu zarar AK Partili meclis üyelerinden tahsil edilsin' diyorlar. Bu arkadaşlarımız sanırım hesap bilmiyorlar. Biz 15 yıllık garanti veriyoruz. Bir yolcu bedeli 25 lira. Yaklaşık maliyetimiz 52.5 milyon lira. 140 bin çarpı 15 dediğimizde 52.5 milyon lira ediyor. Biz 52.5 milyon lirayı 15 yıl vadeyle yaptırmış oluyoruz. Kendimiz yapmaya kalksak bankadan kredi alacağız. Buna yüzde 18 ila yüzde 25 faiz işleyecek. Bize maliyeti 70 milyona gelecek. O mu karlı bu mu karlı? Ben de bittikten sonra ‘Herkes binebilir ama muhalefet asla’ diye yazmayı düşünüyorum."

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ak parti, chp, afyonkarahisar, teleferik, iyi parti, mehmet zeybek