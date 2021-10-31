Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211031/almanyada-cumhuriyet-bayrami-kutlamasi-kilise-cani-ile-istiklal-marsi-calindi-1050354930.html
Almanya’da Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Kilise çanı ile İstiklal Marşı çalındı
Almanya’da Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Kilise çanı ile İstiklal Marşı çalındı
Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Neu-Ulm yakınlarındaki Illertissen kasabasındaki en büyük kilisenin elektronik çanıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T23:49+0300
2021-11-01T00:16+0300
dünya
almanya
29 ekim cumhuriyet bayramı
kilise çanı
istiklal marşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048955565_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_7e0a9778c9621a40237814aae08c2a3a.jpg
Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Neu-Ulm yakınlarındaki Illertissen kasabasındaki Türk vatandaşları için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kasabadaki en büyük kilisenin elektronik çanıyla dün yerel saatle 10.00 ve 16.00’da İstiklal Marşı çalındı. Çok sayıda Türk dostu olduğunu belirten Katolik papaz Dr. Ulrich Manz yaptığı açıklamada, "Atatürk’e ve laik Türkiye’ye olan saygım sonsuz. Bu girişimimi, Türk dostlarıma Cumhuriyet Bayramı hediyesi olarak düşündüm" dedi. Manz, "Bundan sonra da her milli bayramınızda marşınızı çalmaya devam edeceğim. Amacım, dostlukları pekiştirip, önyargıları yıkmak" ifadelerini kullandı.St. Martin Katolik Kilisesi’nin papazı olan Manz’ın yaptığı jest, Türk vatandaşları arasında büyük sevinçle karşılandı.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048955565_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_c2fff0c0e5077432063a453b2e7ca793.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, 29 ekim cumhuriyet bayramı, kilise çanı, istiklal marşı

Almanya’da Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Kilise çanı ile İstiklal Marşı çalındı

23:49 31.10.2021 (güncellendi: 00:16 01.11.2021)
© CC0 / /İsveç kilise
İsveç kilise - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© CC0 / /
Abone ol
Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Neu-Ulm yakınlarındaki Illertissen kasabasındaki en büyük kilisenin elektronik çanıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dün yerel saatle 10.00 ve 16.00’da İstiklal Marşı çalındı.
Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Neu-Ulm yakınlarındaki Illertissen kasabasındaki Türk vatandaşları için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kasabadaki en büyük kilisenin elektronik çanıyla dün yerel saatle 10.00 ve 16.00’da İstiklal Marşı çalındı.
Çok sayıda Türk dostu olduğunu belirten Katolik papaz Dr. Ulrich Manz yaptığı açıklamada, "Atatürk’e ve laik Türkiye’ye olan saygım sonsuz. Bu girişimimi, Türk dostlarıma Cumhuriyet Bayramı hediyesi olarak düşündüm" dedi. Manz, "Bundan sonra da her milli bayramınızda marşınızı çalmaya devam edeceğim. Amacım, dostlukları pekiştirip, önyargıları yıkmak" ifadelerini kullandı.
St. Martin Katolik Kilisesi’nin papazı olan Manz’ın yaptığı jest, Türk vatandaşları arasında büyük sevinçle karşılandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:30Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye döndü
00:20Londra Filarmoni Orkestrası Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi: İlk eser Haydar Haydar türküsü
00:16Zonguldak Valisi: Çav Bella ile cumhuriyet kutlamıyoruz, bu halkın mehtere ihtiyacı var
00:04Fatih Terim: Marcao'nun yaptığını tasvip etmiyorum, inşallah bir daha olmaz
DünParmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkarttı
DünAlmanya’da Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Kilise çanı ile İstiklal Marşı çalındı
DünABD Başkanı Biden'dan G20 sonrası açıklama: Nükleer müzakerelerin çözümü, İran'ın eylemlerine bağlı
DünAnkara’da 2 engelli çocuğa cinsel taciz iddiası
DünMuğla'da 21 kedinin zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı
DünTaliban, teslim olan 65 IŞİD mensubunu affetti
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' kitabına takdim yazısı kaleme aldı
DünBakan Koca, doğum yapan köpeğinin görüntüsünü paylaştı
DünMacron, balıkçı krizine dair İngiltere'yi uyardı: Misilleme önlemlerini hayata geçiririz
DünBakan Soylu: Bu millet size 2023'te öyle bir ders verecek ki kendi partinize gelemeyeceksiniz
DünEkrem İmamoğlu, Galatasaray - Gaziantep maçını ilk kez stadyuma giden kız çocuklarıyla izledi
DünG20 Liderler Zirvesi sona erdi: 'Aşırı ısınmanın 1,5 derecenin altında tutulması için çalışma sözü'
Dünİki motokurye trafiğin ortasında tekme tokat kavgaya tutuştu
DünErdoğan: Yeni F-16'ların modernizasyonu ve yeni alım konusunda Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm
DünEski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
DünAfganistan'da İslamcı militanlar müziği kapatmak için düğünü kana buladı