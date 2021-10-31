https://tr.sputniknews.com/20211031/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-yesil-kalkinma-devrimi-kitabina-takdim-yazisi-kaleme-aldi-1050353392.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' kitabına takdim yazısı kaleme aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' kitabına takdim yazısı kaleme aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, kadim kültüründen ilhamla "Yeşil Kalkınma Devrimi"ni tüm çalışmalarının merkezine yerleştirerek, iklim... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T22:36+0300

2021-10-31T22:36+0300

2021-10-31T22:36+0300

türkiye

çevre

recep tayyip erdoğan

hava kirliliği

çevre kirliliği

iklim kriziyle mücadele

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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" adlı kitaba takdim yazısı kaleme aldı.Batı medeniyetinin sanayi devrimiyle tabiatı, üzerinde tahakküm kurulması gereken bir meta olarak görmesinin, bugün dünyayı çevre felaketleriyle baş başa bıraktığına işaret eden Erdoğan, havaya, suya, toprağa saygı göstermeyen, daha fazla üretmeyi, daha fazla kazanmayı dikte eden anlayışın, dünyayı giderek yaşanılamaz bir yer haline getirdiğine dikkati çekti.Son yıllarda yaşanan tabii afetlerin, yeşil kalkınma prensiplerini göz ardı eden ülkelerin, kendileriyle birlikte tüm insanlığa da zarar verdiklerini gösterdiğini belirten Erdoğan, gelinen aşamada, ekonomik kazançtan ziyade çevreyi merkeze alan ve çevreye değer veren yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.'Çevreyi yok etme pahasına büyümeyi amaçlayan bir ekonomi modeli, milletimizin inancına da kültürüne de ters'"'Yarın kıyamet kopacağını bilsen de elindeki fidanı toprağa dik' diyen bir medeniyetin mensupları olarak tabiatın korunması, ülkemizin temel önceliklerinin başında yer almaktadır" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:Erdoğan, Türkiye'nin, Paris Anlaşması'na uyum sürecinde 2053 yılını, "emisyonu net olarak sıfıra indireceği tarih" olarak taahhüt ettiğini hatırlatarak, bu kapsamda özellikle fosil yakıtlardan kaynaklı sera gazlarıyla, bunları yutan, yok eden okyanus ve yeşil alanların birbirine eşitlenmesi anlamına gelen net sıfır emisyon amacı çerçevesinde ciddi adımlar atılacağını vurguladı.'Gelişmiş ülkeler daha fazla yükümlülük üstlenmeli'Türkiye'nin ilk yerli otomobilini elektrikli olarak tasarlamasının, yenilenebilir teknolojilerdeki atılımlarının, akıllı binalar ve şehirler konusundaki teşviklerin, bu doğrultudaki tercihlerin birer örneği olduğunu belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20191111/cumhurbaskani-erdogan-fidan-ekme-toreni-1040598432.html

https://tr.sputniknews.com/20181108/cumhurbaskani-erdogan-akparti-programi-1036052926.html

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çevre, recep tayyip erdoğan, hava kirliliği, çevre kirliliği, iklim kriziyle mücadele