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Kamboçya, Sputnik V aşısının onaylandığı 71. ülke oldu
Kamboçya, Sputnik V aşısının onaylandığı 71. ülke oldu
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Kamboçya’nın Sputnik V ve onun tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşılarını onayladığını bildirdi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T14:42+0300
2021-10-31T14:42+0300
koronavirüs
kamboçya
tescil
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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RDIF’in açıklamasında, “Kamboçya Sputnik V aşısının kullanımına onay veren 71. ülke oldu. Tescil süreci acil kullanım prosedürü çerçevesinde gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre Sputnik V’nin tescil edildiği ülkelerin toplam nüfusu 4 milyar kişiye tekabül ediyor. Bu, dünya nüfusunun yüzde 50’sini oluşturuyor.Sputnik V’nin yanı sıra Sputnik Light aşısı da ülkede tescil edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210924/macaristanda-sputnik-v-fabrikasinin-yapimina-baslandi-1049229228.html
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kamboçya, tescil, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Kamboçya, Sputnik V aşısının onaylandığı 71. ülke oldu

14:42 31.10.2021
© REUTERS / Dado RuvicSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Kamboçya’nın Sputnik V ve onun tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşılarını onayladığını bildirdi.
RDIF’in açıklamasında, “Kamboçya Sputnik V aşısının kullanımına onay veren 71. ülke oldu. Tescil süreci acil kullanım prosedürü çerçevesinde gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre Sputnik V’nin tescil edildiği ülkelerin toplam nüfusu 4 milyar kişiye tekabül ediyor. Bu, dünya nüfusunun yüzde 50’sini oluşturuyor.
Sputnik V’nin yanı sıra Sputnik Light aşısı da ülkede tescil edildi.
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
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