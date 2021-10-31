https://tr.sputniknews.com/20211031/kambocya-sputnik-v-asisinin-onaylandigi-71-ulke-oldu-1050345365.html

Kamboçya, Sputnik V aşısının onaylandığı 71. ülke oldu

Kamboçya, Sputnik V aşısının onaylandığı 71. ülke oldu

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Kamboçya’nın Sputnik V ve onun tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşılarını onayladığını bildirdi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T14:42+0300

2021-10-31T14:42+0300

2021-10-31T14:42+0300

koronavirüs

kamboçya

tescil

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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RDIF’in açıklamasında, “Kamboçya Sputnik V aşısının kullanımına onay veren 71. ülke oldu. Tescil süreci acil kullanım prosedürü çerçevesinde gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre Sputnik V’nin tescil edildiği ülkelerin toplam nüfusu 4 milyar kişiye tekabül ediyor. Bu, dünya nüfusunun yüzde 50’sini oluşturuyor.Sputnik V’nin yanı sıra Sputnik Light aşısı da ülkede tescil edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210924/macaristanda-sputnik-v-fabrikasinin-yapimina-baslandi-1049229228.html

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kamboçya, tescil, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v