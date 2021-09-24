https://tr.sputniknews.com/20210924/macaristanda-sputnik-v-fabrikasinin-yapimina-baslandi-1049229228.html

Macaristan’da Sputnik V fabrikasının yapımına başlandı

Macaristan’da Sputnik V fabrikasının yapımına başlandı

Macaristan Dışişleri Bakanı Siyarto, ülkesinde Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin üretileceği fabrikanın yapımına başlandığını, fabrikanın 2022’de hizmete... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T22:58+0300

2021-09-24T22:58+0300

2021-09-24T22:58+0300

koronavirüs

macaristan

fabrika

sputnik v

peter siyarto

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, ülkede, Rusya'nın geliştirdiği ve dünyada ilk tescillenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'nin üretileceği fabrikanın yapımına başlandığını bildirdi.Sputnik'e konuşan Siyarto, "Macaristan’da Sputnik V fabrikasının yapımına başlandı. Bu fabrika, Kovid-19 aşısının dünya genelinde istikrarlı tedarikini sağlama amacına ulaşılmasına devasa katkıda bulunacak. Fabrikanın yapımı gelecek yılın bahar veya sonbaharında tamamlanacak ve gelecek yılın sonunda hizmete girecek" ifadelerini kullandı.Macaristan, Sputnik V aşısına bu yılın şubat ayında acil kullanım onayı vermişti. Aşı, onay alındıktan sonra ülkede kullanıma girmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210913/rusyadan-avrupaya-rus-kovid-19-asilari-konusunu-siyasallastirmama-cagrisi-1048869581.html

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macaristan, fabrika, sputnik v, peter siyarto