Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, ülkede, Rusya'nın geliştirdiği ve dünyada ilk tescillenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'nin üretileceği fabrikanın yapımına başlandığını bildirdi.Sputnik'e konuşan Siyarto, "Macaristan’da Sputnik V fabrikasının yapımına başlandı. Bu fabrika, Kovid-19 aşısının dünya genelinde istikrarlı tedarikini sağlama amacına ulaşılmasına devasa katkıda bulunacak. Fabrikanın yapımı gelecek yılın bahar veya sonbaharında tamamlanacak ve gelecek yılın sonunda hizmete girecek" ifadelerini kullandı.Macaristan, Sputnik V aşısına bu yılın şubat ayında acil kullanım onayı vermişti. Aşı, onay alındıktan sonra ülkede kullanıma girmişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Siyarto, ülkesinde Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin üretileceği fabrikanın yapımına başlandığını, fabrikanın 2022’de hizmete gireceğini duyurdu.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, ülkede, Rusya'nın geliştirdiği ve dünyada ilk tescillenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'nin üretileceği fabrikanın yapımına başlandığını bildirdi.
Sputnik'e konuşan Siyarto, "Macaristan’da Sputnik V fabrikasının yapımına başlandı. Bu fabrika, Kovid-19 aşısının dünya genelinde istikrarlı tedarikini sağlama amacına ulaşılmasına devasa katkıda bulunacak. Fabrikanın yapımı gelecek yılın bahar veya sonbaharında tamamlanacak ve gelecek yılın sonunda hizmete girecek" ifadelerini kullandı.
Macaristan, Sputnik V aşısına bu yılın şubat ayında acil kullanım onayı vermişti. Aşı, onay alındıktan sonra ülkede kullanıma girmişti.