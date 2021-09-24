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Macaristan’da Sputnik V fabrikasının yapımına başlandı
Macaristan’da Sputnik V fabrikasının yapımına başlandı
Macaristan Dışişleri Bakanı Siyarto, ülkesinde Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin üretileceği fabrikanın yapımına başlandığını, fabrikanın 2022’de hizmete... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T22:58+0300
2021-09-24T22:58+0300
koronavirüs
macaristan
fabrika
sputnik v
peter siyarto
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, ülkede, Rusya'nın geliştirdiği ve dünyada ilk tescillenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'nin üretileceği fabrikanın yapımına başlandığını bildirdi.Sputnik'e konuşan Siyarto, "Macaristan’da Sputnik V fabrikasının yapımına başlandı. Bu fabrika, Kovid-19 aşısının dünya genelinde istikrarlı tedarikini sağlama amacına ulaşılmasına devasa katkıda bulunacak. Fabrikanın yapımı gelecek yılın bahar veya sonbaharında tamamlanacak ve gelecek yılın sonunda hizmete girecek" ifadelerini kullandı.Macaristan, Sputnik V aşısına bu yılın şubat ayında acil kullanım onayı vermişti. Aşı, onay alındıktan sonra ülkede kullanıma girmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210913/rusyadan-avrupaya-rus-kovid-19-asilari-konusunu-siyasallastirmama-cagrisi-1048869581.html
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macaristan, fabrika, sputnik v, peter siyarto

Macaristan’da Sputnik V fabrikasının yapımına başlandı

22:58 24.09.2021
© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına girSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
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Macaristan Dışişleri Bakanı Siyarto, ülkesinde Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin üretileceği fabrikanın yapımına başlandığını, fabrikanın 2022’de hizmete gireceğini duyurdu.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, ülkede, Rusya'nın geliştirdiği ve dünyada ilk tescillenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'nin üretileceği fabrikanın yapımına başlandığını bildirdi.
Sputnik'e konuşan Siyarto, "Macaristan’da Sputnik V fabrikasının yapımına başlandı. Bu fabrika, Kovid-19 aşısının dünya genelinde istikrarlı tedarikini sağlama amacına ulaşılmasına devasa katkıda bulunacak. Fabrikanın yapımı gelecek yılın bahar veya sonbaharında tamamlanacak ve gelecek yılın sonunda hizmete girecek" ifadelerini kullandı.
Macaristan, Sputnik V aşısına bu yılın şubat ayında acil kullanım onayı vermişti. Aşı, onay alındıktan sonra ülkede kullanıma girmişti.
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
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