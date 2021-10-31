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https://tr.sputniknews.com/20211031/misirda-bir-otelde-40-rus-turist-zehirlendi-1050344719.html
Mısır'da bir otelde 40 Rus turist zehirlendi
Mısır'da bir otelde 40 Rus turist zehirlendi
Rusya’nın Kahire Büyükelçiliği Sözcüsü İlya Vodyanov, Mısır’ın Hurgada kentindeki bir otelde zehirlenen 40 Rus turistin hastaneye kaldırıldığını söyledi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T13:54+0300
2021-10-31T13:54+0300
2021-10-31T13:55+0300
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zehirlenme
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Hurgada’daki AMC Royal isimli otelde Rus turistin zehirlendiği bilgisi dün basına yansıdı.Zehirlenen turistlerden biri Sputnik’e yaptığı açıklamada oteldeki üçüncü gününde kendisini kötü hissetmeye başladığını, mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş gibi şikayetlerinin olduğunu söyledi.Kaynağa göre, zehirlenenler arasında çocuklar da var ve zehirlenme sebebi musluk suyu olabilir.Vodyanov da Sputnik’e, “Bugün herkesin hastaneden taburcu edilmesi gerekiyor. 40 kişi AMC Royal otelde zehirlendi” açıklamasını yaptı.Otel kapatıldıMısır Turizm Bakanlığı’nın kararıyla turistlerin zehirlendiği otel belirsiz süreliğine kapatıldı ve gerekli kriterleri sağlamadığı sürece açılmayacak.Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ise otelde zehirlenen turistlere hukuki destek sağlamaya hazır oldukları açıklamasını yaptı.Uzmanlarsa olayın nedeniyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210728/rus-heyeti-misirin-tatil-beldelerini-denetliyor-1045073587.html
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Mısır'da bir otelde 40 Rus turist zehirlendi 13:54 31.10.2021 (güncellendi: 13:55 31.10.2021)
Rusya’nın Kahire Büyükelçiliği Sözcüsü İlya Vodyanov, Mısır’ın Hurgada kentindeki bir otelde zehirlenen 40 Rus turistin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Hurgada’daki AMC Royal isimli otelde
Rus turistin zehirlendiği bilgisi dün basına yansıdı.
Zehirlenen turistlerden biri Sputnik’e yaptığı açıklamada oteldeki üçüncü gününde kendisini kötü hissetmeye başladığını, mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş gibi şikayetlerinin olduğunu söyledi.
Kaynağa göre, zehirlenenler arasında çocuklar da var ve zehirlenme sebebi musluk suyu olabilir.
Vodyanov da
Sputnik’e, “Bugün herkesin hastaneden taburcu edilmesi gerekiyor. 40 kişi AMC Royal otelde zehirlendi” açıklamasını yaptı. Otel kapatıldı
Mısır Turizm Bakanlığı’nın kararıyla turistlerin zehirlendiği otel belirsiz süreliğine kapatıldı ve gerekli kriterleri sağlamadığı sürece açılmayacak.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ise otelde zehirlenen turistlere hukuki destek sağlamaya hazır oldukları açıklamasını yaptı.
Uzmanlarsa olayın nedeniyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.