‘Rusya ve Çin dışişleri bakanları BM Güvenlik Konseyi zirvesinin önemini vurguladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre G20 zirvesi kapsamında bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin küresel zorluklara etkili yanıt bulmak amacıyla toplanmasının önemini vurguladı.Açıklamaya göre Lavrov ve Vang, G20’nin gelişmesi ile ilgili beklentilere ve bu formatta iki ülke arasındaki etkileşim konularına özel vurgu yaparak, grubun faaliyetlerinin kilit yönleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.Açıklamada, “Zamanımızın küresel zorluklarına ve tehditlerine etkili yanıt bulmak amacıyla BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin zirvesinin bir an önce toplanmasının önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Çinli mevkidaşı Vang’ın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin küresel zorluklara etkili yanıt bulmak amacıyla toplanmasının önemini vurguladıkları bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre G20 zirvesi kapsamında bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin küresel zorluklara etkili yanıt bulmak amacıyla toplanmasının önemini vurguladı.
Açıklamaya göre Lavrov ve Vang, G20’nin gelişmesi ile ilgili beklentilere ve bu formatta iki ülke arasındaki etkileşim konularına özel vurgu yaparak, grubun faaliyetlerinin kilit yönleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Açıklamada, “Zamanımızın küresel zorluklarına ve tehditlerine etkili yanıt bulmak amacıyla BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin zirvesinin bir an önce toplanmasının önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.