Türkiye, Yemen'deki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Aden'deki havalimanı girişinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölen ve yaralananların olduğunun, derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Aden'deki havalimanı girişinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölen ve yaralananların olduğunun, derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.