https://tr.sputniknews.com/20211031/turkiyede-24-saatte-23-bin-948-yeni-vaka-tespit-edildi-201-can-kaybi-yasandi-1050351115.html
Türkiye'de 24 saatte 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi, 201 can kaybı yaşandı
Türkiye'de 24 saatte 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi, 201 can kaybı yaşandı
Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T19:29+0300
2021-10-31T19:29+0300
2021-10-31T19:54+0300
vaka
son dakika
vaka sayısı
koronavirüs
fahrettin koca
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 347 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 175 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,24 olarak kayıtlara geçti.Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 70 bin 738 doz aşı uygulandı.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 280 bin 951 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı"nın en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son verileri "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz" ifadeleriyle paylaştı.
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vaka, son dakika, vaka sayısı, fahrettin koca
Türkiye'de 24 saatte 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi, 201 can kaybı yaşandı
19:29 31.10.2021 (güncellendi: 19:54 31.10.2021)
Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 347 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 175 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,24 olarak kayıtlara geçti.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 70 bin 738 doz aşı uygulandı.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 280 bin 951 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı"nın en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son verileri "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz" ifadeleriyle paylaştı.