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17 yaşında, 129 suç kaydı var: Aynı günde 3 araç çalan şüpheli tutuklandı
17 yaşında, 129 suç kaydı var: Aynı günde 3 araç çalan şüpheli tutuklandı
İzmir'de 2 otomobil ile minibüs çalan bir kişi tutuklandı. 17 yaşındaki şüphelinin 129 suç kaydı olduğu tespit edildi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T06:55+0300
2021-11-01T06:54+0300
yaşam
hırsızlık
yakalama
nitelikli hırsızlık
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İzmir'in Bayındır ilçesinde bir minibüs ile 2 otomobil çalan ve 129 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.İlçede çalıntı ihbarı bulunan otomobilin Tariş kavşağı mevkisinde olduğu bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Ekipler terk edilmiş halde buldukları otomobili sahibine teslim etti.Daha sonra Hasan Tahsin Caddesi'nde bir otomobilin ve Sadıkpaşa Mahallesi Helvacıoğlu Sokak'ta bulunan panelvan minibüsün de çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri çalışma başlattı.Bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, 2 otomobili ve panelvan minibüsü çalan şüphelinin 129 suç kaydı olan 17 yaşındaki E.D. olduğunu ve Yağcı Kavak Küme Evleri istikametinde bulunduğunu tespit etti.Bölgeye giden ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Çalıntı otomobillerden biri de devriye görevindeki polis ekiplerince Helvacıoğlu Sokak'ta bulundu.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak İzmir Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.Öte yandan, çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi.
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hırsızlık, yakalama, nitelikli hırsızlık

17 yaşında, 129 suç kaydı var: Aynı günde 3 araç çalan şüpheli tutuklandı

06:55 01.11.2021
CC0 / / Kelepçe
Kelepçe - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
CC0 / /
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İzmir'de 2 otomobil ile minibüs çalan bir kişi tutuklandı. 17 yaşındaki şüphelinin 129 suç kaydı olduğu tespit edildi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir minibüs ile 2 otomobil çalan ve 129 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.
İlçede çalıntı ihbarı bulunan otomobilin Tariş kavşağı mevkisinde olduğu bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler terk edilmiş halde buldukları otomobili sahibine teslim etti.

Daha sonra Hasan Tahsin Caddesi'nde bir otomobilin ve Sadıkpaşa Mahallesi Helvacıoğlu Sokak'ta bulunan panelvan minibüsün de çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, 2 otomobili ve panelvan minibüsü çalan şüphelinin 129 suç kaydı olan 17 yaşındaki E.D. olduğunu ve Yağcı Kavak Küme Evleri istikametinde bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çalıntı otomobillerden biri de devriye görevindeki polis ekiplerince Helvacıoğlu Sokak'ta bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak İzmir Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi.
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