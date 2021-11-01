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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T02:51+0300
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koronavirüs
abd
jen psaki
koronavirüs testi
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Yazılı açıklamasında aile bireylerinden birinde Kovid-19 tespit edildiği için ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa seyahatine katılmadığını belirten Psaki, "Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri kendimi karantinaya aldım ve Kovid-19 için PCR aracılığıyla yaptırdığım test negatif çıktı. Ancak bugün Kovid-19 testim pozitif çıktı." ifadesini kullandı.Psaki, çarşamba gününden bu yana Biden veya Beyaz Saray personelinin kıdemli üyeleriyle yakın temasta bulunmadığını bildirdi.Biden ile en son salı günü, iki metreden uzaktan ve maskeli bir şekilde toplantıya katıldığını aktaran Psaki, "Aşı sayesinde sadece hafif semptomlar yaşıyorum ve bu da evden çalışmaya devam etmemi sağlıyor." ifadesine yer verdi.
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abd, jen psaki, koronavirüs testi

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

02:51 01.11.2021
© REUTERS / Leah MillisJen Psaki
Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Leah Millis
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yazılı açıklamasında aile bireylerinden birinde Kovid-19 tespit edildiği için ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa seyahatine katılmadığını belirten Psaki, "Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri kendimi karantinaya aldım ve Kovid-19 için PCR aracılığıyla yaptırdığım test negatif çıktı. Ancak bugün Kovid-19 testim pozitif çıktı." ifadesini kullandı.
Psaki, çarşamba gününden bu yana Biden veya Beyaz Saray personelinin kıdemli üyeleriyle yakın temasta bulunmadığını bildirdi.
Biden ile en son salı günü, iki metreden uzaktan ve maskeli bir şekilde toplantıya katıldığını aktaran Psaki, "Aşı sayesinde sadece hafif semptomlar yaşıyorum ve bu da evden çalışmaya devam etmemi sağlıyor." ifadesine yer verdi.
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