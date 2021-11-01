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https://tr.sputniknews.com/20211101/bodrumda-ihale-kavgasi-4-yarali-1050388323.html
Bodrum'da ihale kavgası: 4 yaralı
Bodrum'da ihale kavgası: 4 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında ihale meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T22:46+0300
2021-11-01T22:46+0300
yaşam
bodrum
ihale
kavga
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.İddiaya göre, ilçe merkezindeki eski otobüs terminalinde faaliyet gösteren bir kafede, ihale meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden bazılarının tabancalarla ateş açması sonucu Vedat C., Sedat C., Hasan K. ve Remzi E. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Polis, kavganın yaşandığı yerde, şüphelilere ait otomobilin bagajında pompalı tüfek ele geçirdi.Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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bodrum, ihale, kavga

Bodrum'da ihale kavgası: 4 yaralı

22:46 01.11.2021
© AABodrum'da ihale kavgası: 4 yaralı
Bodrum'da ihale kavgası: 4 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında ihale meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, ilçe merkezindeki eski otobüs terminalinde faaliyet gösteren bir kafede, ihale meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden bazılarının tabancalarla ateş açması sonucu Vedat C., Sedat C., Hasan K. ve Remzi E. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavganın yaşandığı yerde, şüphelilere ait otomobilin bagajında pompalı tüfek ele geçirdi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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