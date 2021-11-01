https://tr.sputniknews.com/20211101/bodrumda-ihale-kavgasi-4-yarali-1050388323.html

Bodrum'da ihale kavgası: 4 yaralı

Bodrum'da ihale kavgası: 4 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında ihale meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T22:46+0300

2021-11-01T22:46+0300

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yaşam

bodrum

ihale

kavga

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.İddiaya göre, ilçe merkezindeki eski otobüs terminalinde faaliyet gösteren bir kafede, ihale meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden bazılarının tabancalarla ateş açması sonucu Vedat C., Sedat C., Hasan K. ve Remzi E. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Polis, kavganın yaşandığı yerde, şüphelilere ait otomobilin bagajında pompalı tüfek ele geçirdi.Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

bodrum

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bodrum, ihale, kavga