https://tr.sputniknews.com/20211101/g-20-liderler-zirvesinde-turkiye--fransa-arasinda-first-lady-diplomasisi-1050388163.html

G-20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye- Fransa arasında 'First Lady' diplomasisi

G-20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye- Fransa arasında 'First Lady' diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un, sohbet edip güldükleri... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T22:44+0300

2021-11-01T22:44+0300

2021-11-01T23:12+0300

türkiye

fransa

recep tayyip erdoğan

emmanuel macron

emine erdoğan

brigitte macron

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 30-31 Ekim'de İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden eşi Emine Erdoğan'ın, zirvenin resmi eş programında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'la yakın ilişkisi dikkati çekti.Emine Erdoğan, Roma'da ilk gün, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello'nun ev sahipliğinde, Roma Kolezyum'da devlet başkanlarının eşleriyle bir araya gelerek, antik kenti ziyaret etti.Ziyarette, Emine Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile sohbeti ve gülüp sarıldıkları anlar objektiflere yansıdı."First Lady" diplomasisi, zirvenin liderler ve eşlerine verilen akşam yemeğinde de devam etti.Brigitte Macron'un, Emine Erdoğan'ın Kovid-19 sürecinde lider eşlerine hediye ettiği, Olgunlaşma Enstitüsünce yapılan karanfil işlemeli maskeyi zirveye getirerek, akşam yemeğinde takması da dikkati çekti.Zirveler dışında da iletişimlerini sürdüren Emine Erdoğan ile Brigitte Macron, Kovid-19 sürecinde yaşanan sosyal sorunlara ilişkin de telefonla görüşerek, karşılıklı dayanışma mesajlarını iletmişti.

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fransa, recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, emine erdoğan, brigitte macron