https://tr.sputniknews.com/20211101/imamoglu-cop-gaziyla-760-bin-istanbullunun-elektrik-ihtiyacini-karsilayacak-enerji-uretildi-1050374169.html

İmamoğlu: Çöp gazından 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretildi

İmamoğlu: Çöp gazından 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretildi

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Enerji A.Ş.'nin, Eylül 2020’de açılışını yaptığı Silivri Seymen Biyokütle Enerji Tesisi ile 760 bin İstanbullunun elektrik... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T15:20+0300

2021-11-01T15:20+0300

2021-11-01T15:33+0300

ekrem imamoğlu

ekonomi

türkiye

çöp

enerji

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İstanbul Enerji A.Ş.’nin, Eylül 2020’de açılışını yaptığı Silivri Seymen Biyokütle Enerji Tesisi, 2021 yılı Ekim ayında kurulu gücünü 26 gaz motoru ile 25 MW’den 37 MW’ye çıkardı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

https://tr.sputniknews.com/20170219/cop-elektrik-1027288798.html

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ekrem imamoğlu, türkiye, çöp, enerji