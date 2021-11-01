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İmamoğlu: Çöp gazından 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretildi
15:20 01.11.2021 (güncellendi: 15:33 01.11.2021)
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
© İBB
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Enerji A.Ş.'nin, Eylül 2020’de açılışını yaptığı Silivri Seymen Biyokütle Enerji Tesisi ile 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine ulaşıldığını duyurdu.
İstanbul Enerji A.Ş.’nin, Eylül 2020’de açılışını yaptığı Silivri Seymen Biyokütle Enerji Tesisi, 2021 yılı Ekim ayında kurulu gücünü 26 gaz motoru ile 25 MW’den 37 MW’ye çıkardı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Çok güzel bir haber. Çöp gazından enerji üretmeye başlamıştık, şu an 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine ulaştık. Yapımını tamamlayıp geçen yıl hizmete açtığımız Seymen Biyokütle Enerji Santrali'nin kurulu gücünü 25 MW’den 37 MW'ye çıktı."
Çok güzel bir haber♻️— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 1, 2021
Çöp gazından enerji üretmeye başlamıştık, şu an 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine ulaştık. Yapımını tamamlayıp geçen yıl hizmete açtığımız Seymen Biyokütle Enerji Santrali'nin kurulu gücünü 25 MW’den 37 MW'ye çıktı. pic.twitter.com/E52bUOt5cT
19 Şubat 2017, 13:26