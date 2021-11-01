https://tr.sputniknews.com/20211101/insanlar-seks-yapmaktansa-ev-temizligi-ya-da-egzersizi-tercih-ediyor-1050363566.html

İngiltere'de araştırma: İnsanlar seks yapmaktansa ev temizliği ya da egzersizi tercih ediyor

İngiltere'de araştırma: İnsanlar seks yapmaktansa ev temizliği ya da egzersizi tercih ediyor

Yapılan bir araştırma, İngiltere'de insanların seks yapmaktansa ev temizliği ya da egzersizi tercih ettiğini ortaya koydu. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T11:54+0300

2021-11-01T11:54+0300

2021-11-01T11:56+0300

yaşam

ingiltere

anket

seks

egzersiz

temizlik

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Temizlik ürünü üreticisi Dr. Beckmann tarafından yürütülen bir araştırma, İngiltere'de ev temizliği ve egzersiz yapmanın sekse tercih ediliğini gösterdi.Şirket, insanların stresi azaltmak üzere olarak yöntemleri kullandıklarını keşfetmek için 2 bin müşterisiyle bir anket yaptı.Anket, İngiliz halkının yüzde 26'sının, ev temizliğini stresi azaltmak için bir yöntem olarak kullandığını ortaya koydu.Ankete göre egzersiz, stresten kaçınma alternatifleri arasında en üst sırada yer aldı; yüzde 34'lük bir kesim egzersizi seçti.Bununla birlikte sadece yüzde 17'lik bir kesim, stresten kurtulmak ve rahatlamak için seks yapmayı tercih ettiğini belirtti.Araştırma, 1-5 Kasım Uluslararası Stres Farkındalık Haftası sebebiyle gerçekleştirildi.Dr. Beckmann Sözcüsü Susan Fermor, "Geniş çapta, temizliğin rahatlamaya ve stresi azaltmaya yardımcı olma konusunda etkili bir yöntem olduğu rapor edildi ve geçtiğimiz bu zorlu 18 aylık süreçte her zamankinden daha da popüler hale geldi" dedi.Fermor, ülkenin stresi azaltmak için bir yöntem olarak yatak odasını temizlemeyi tercih etmesini 'dikkat çekici ve komik' bulduğunu dile getirdi.

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ingiltere, anket, seks, egzersiz, temizlik