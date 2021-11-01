https://tr.sputniknews.com/20211101/kara-walkerin-eserleri-velileri-rahatsiz-etti-sanatcinin-eserleri-mustehcen-1050366559.html

Öğrencilere verilen ev ödevi, velileri rahatsız etti: Walker'ın eserleri 'müstehcen'

Öğrencilere verilen ev ödevi, velileri rahatsız etti: Walker'ın eserleri 'müstehcen'

Kuzey Karolina'daki bir ortaokulda veliler, çağdaş sanatçı Kara Walker'in eserlerinin ev ödevi olarak verilmesine tepki gösterdi. Veliler ırkçılık, cinsiyet... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

ressam

müstehcenlik

cinsiyet eşitliği

çağdaş sanat

gizli ırkçılık

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ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde Charlotte-Mecklenburg’daki bir ortaokulda veliler, çocuklarına verilen ‘müstehcen’ sanat ödevi nedeniyle tepkili. Newsweek’te yer alan habere göre, ortaokul öğrencilerine Amerikalı çağdaş ressam Kara Walker’ın cinsel eylemi çağrıştırdığı iddia edilen eserlerini incelemelerine dair ev ödevi verildi.Konuyla ilgili yerel televizyona konuşan veliler, çocuklara verilen ev ödevi karşısında şok olduklarını ifade etti. Velilerden biri, öğrencilere ev ödevi olarak verilen eserlerin ortaokul çocuklarına değil, üniversiteliler ve yetişkinler için uygun olduğunu belirtti. Velilerin çocuklarına verilen ev ödevlerine tepki göstermesinin ardından okul müdürü, önümüzdeki dönemde çocuklara verilecek her ev ödevinin önce okul idaresi tarafından inceleneceğine dair güvence verdi. ABD'nin en önemli çağdaş sanatçıları arasında gösterilen Walker, cinsiyet eşitsizliği, ırkçılık, cinsel kimlik ve şiddet temalı çalışmalarıyla tanınıyor.

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abd, ressam, müstehcenlik, cinsiyet eşitliği, çağdaş sanat, gizli ırkçılık