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Öğrencilere verilen ev ödevi, velileri rahatsız etti: Walker'ın eserleri 'müstehcen'
12:43 01.11.2021 (güncellendi: 12:50 01.11.2021)
© AFP 2021 / ANDREW BURTONKara Walker
© AFP 2021 / ANDREW BURTON
Kuzey Karolina'daki bir ortaokulda veliler, çağdaş sanatçı Kara Walker'in eserlerinin ev ödevi olarak verilmesine tepki gösterdi. Veliler ırkçılık, cinsiyet eşitsizliği, bireylerin cinsel yönelim ve özgürlüklerine dair çalışmalarıyla bilinen sanatçının eserlerinin 'müstehcen' olduğunu savundu.
ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde Charlotte-Mecklenburg’daki bir ortaokulda veliler, çocuklarına verilen ‘müstehcen’ sanat ödevi nedeniyle tepkili. Newsweek’te yer alan habere göre, ortaokul öğrencilerine Amerikalı çağdaş ressam Kara Walker’ın cinsel eylemi çağrıştırdığı iddia edilen eserlerini incelemelerine dair ev ödevi verildi.
Konuyla ilgili yerel televizyona konuşan veliler, çocuklara verilen ev ödevi karşısında şok olduklarını ifade etti. Velilerden biri, öğrencilere ev ödevi olarak verilen eserlerin ortaokul çocuklarına değil, üniversiteliler ve yetişkinler için uygun olduğunu belirtti.
Velilerin çocuklarına verilen ev ödevlerine tepki göstermesinin ardından okul müdürü, önümüzdeki dönemde çocuklara verilecek her ev ödevinin önce okul idaresi tarafından inceleneceğine dair güvence verdi.
ABD'nin en önemli çağdaş sanatçıları arasında gösterilen Walker, cinsiyet eşitsizliği, ırkçılık, cinsel kimlik ve şiddet temalı çalışmalarıyla tanınıyor.
Konuyla ilgili yerel televizyona konuşan veliler, çocuklara verilen ev ödevi karşısında şok olduklarını ifade etti. Velilerden biri, öğrencilere ev ödevi olarak verilen eserlerin ortaokul çocuklarına değil, üniversiteliler ve yetişkinler için uygun olduğunu belirtti.
Velilerin çocuklarına verilen ev ödevlerine tepki göstermesinin ardından okul müdürü, önümüzdeki dönemde çocuklara verilecek her ev ödevinin önce okul idaresi tarafından inceleneceğine dair güvence verdi.
ABD'nin en önemli çağdaş sanatçıları arasında gösterilen Walker, cinsiyet eşitsizliği, ırkçılık, cinsel kimlik ve şiddet temalı çalışmalarıyla tanınıyor.
‘The artwork, by Kara Walker, is titled "Gone: An Historical Romance of a Civil War as It Occurred b'tween the Dusky Thighs of One Young Negress and Her Heart."’https://t.co/n2iLuay5FH— Logical Meme (@Logicalmeme) October 29, 2021