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'Kim Milyoner Olmak İster'de 'menemen' sorusu: Soğanlı mı, soğansız mı?
'Kim Milyoner Olmak İster'de 'menemen' sorusu: Soğanlı mı, soğansız mı?
'Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru, tartışmaları yeniden alevlendirdi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T04:39+0300
2021-11-01T04:40+0300
yaşam
menemen
kim milyoner olmak ister
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının son bölümüne, 'menemen' sorusu damga vurdu. Yıllardır tartışma konusu olan "Menemen soğanlı mı, yoksa soğansız mı olur" sorusu yanıt buldu.Özhan, ikinci baraj sorusunda zorlandı. Daha önce sosyal medyada da büyük tartışmalara neden olan "Menemen" yemeği ile ilgili soruda kararsız kalan yarışmacı risk alarak soruya yanıt verdi."Menemenin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?" sorusuna "Yumurta, yeşilbiber ve domatesle" yanıtını veren yarışmacı 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.Yarışmacının bu soruda elenmesi sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yarışmacıya şık olarak şu seçenekler sunuldu:a- Yumurta ve domatesleb- Yumurta, kaşar peyniri ve domateslec- Yumurta, yeşilbiber ve domatesled- Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesleDoğru Cevap: Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle
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menemen, kim milyoner olmak ister

'Kim Milyoner Olmak İster'de 'menemen' sorusu: Soğanlı mı, soğansız mı?

04:39 01.11.2021 (güncellendi: 04:40 01.11.2021)
© DHAKim Milyoner Olmak İster - Kenan İmirzalıoğlu
Kim Milyoner Olmak İster - Kenan İmirzalıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© DHA
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'Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru, tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının son bölümüne, 'menemen' sorusu damga vurdu. Yıllardır tartışma konusu olan "Menemen soğanlı mı, yoksa soğansız mı olur" sorusu yanıt buldu.
Özhan, ikinci baraj sorusunda zorlandı. Daha önce sosyal medyada da büyük tartışmalara neden olan "Menemen" yemeği ile ilgili soruda kararsız kalan yarışmacı risk alarak soruya yanıt verdi.
"Menemenin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?" sorusuna "Yumurta, yeşilbiber ve domatesle" yanıtını veren yarışmacı 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.
Yarışmacının bu soruda elenmesi sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Yarışmacıya şık olarak şu seçenekler sunuldu:
a- Yumurta ve domatesle
b- Yumurta, kaşar peyniri ve domatesle
c- Yumurta, yeşilbiber ve domatesle
d- Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle
Doğru Cevap: Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle
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